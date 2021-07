Frankfurts Neu-Keeper: Darum wollte ich weg vom VfB

Jan Huebner via www.imago-images.de

Jens Grahl ist neuer Eintracht-Keeper

Jens Grahl ist gebürtiger Stuttgarter, erfüllte sich in den letzten fünf Jahren den Traum von einer Profi-Karriere beim VfB. Warum es den Torhüter, der es nie über den Status des Reservisten schaffte, jetzt trotzdem aus seiner Heimat in Richtung Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt zog, verriet der 32-Jährige nun.

Seit 2016 ohne Profi-Einsatz, brach Grahl in diesem Sommer seine Zelte beim VfB ab und veränderte sich in Richtung Hessen. Hinter Stammkeeper Kevin Trapp will sich der 1,92-m-Mann mit Youngster Diant Ramaj einen Konkurrenzkampf um die Nummer 2 im SGE-Kasten liefern.

"Ich habe mich in den letzten fünf Jahren in Stuttgart so wohl gefühlt, ich war in meinem Heimatverein zu Hause. Vielleicht war das jetzt auch ein Grund für den Wechsel: Dass ich aus der Komfortzone herauskomme und eine neue Herausforderung habe", sprach der Schlussmann in einer Medienrunde jüngst über seine Beweggründe, seinen Posten im Ländle zu räumen und sich in Frankfurt neu beweisen zu wollen.

Ausschlaggebend für den Wechsel nach Hessen sei auch die Perspektive für eine Karriere nach der Karriere gewesen, wie Grahl hinzufügte: "Ich habe einen Dreijahresvertrag als Spieler mit der Option, danach Torwarttrainer zu werden. Das überzeugte mich."

Grahl über Eintracht-Keeper Trapp: "Weltklasse-Torhüter"

Beim VfB Stuttgart war Jens Grahl zuletzt Reservist hinter Stammkeeper Gregor Kobel, der im Sommer bekanntlich zum BVB nach Dortmund transferiert wurde. Auch in Frankfurt hat der Routinier mit Kevin Trapp nun einen gestandenen Top-Schlussmann vor sich, der bereits auf Länderspiel- und Champions-League-Erfahrungen zurückblickt. "Kevin ist ein Weltklasse-Torhüter, von dem ich sehr viel lernen kann", zollte Grahl der Frankfurter Nummer 1 großen Respekt. Gemeinsam mit ihm und Youngster Diant sehe Grahl ein "richtig gutes Torwartteam" bei der SGE.

Grahl selbst blickt in seiner Laufbahn auf zwölf Bundesliga-Einsätze zurück. Der letzte datiert allerdings schon vom 14. Mai 2016, als er am letzten Liga-Spieltag gegen den FC Schalke 04 im Trikot der TSG 1899 Hoffenheim ran durfte und sich mit den Kraichgauern vier Gegentore fing.