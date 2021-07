VfB Stuttgart könnte 20-Tore-Mann verpflichten

Francesco Mazzitello/LaPresse via www.imago-images

Stürmer Simy (r.) ist wohl dem VfB Stuttgart angeboten worden

Die Entscheider des VfB Stuttgart sind restlos davon überzeugt, dass Sasa Kalajdzic dem Verein mindestens eine weitere Saison erhalten bleiben wird. Täuschen sich die Verantwortlichen, könnte sich für die Schwaben eine Transferoption in Italien ergeben.

Sven Mislintat und seine Mitarbeiter behalten den Stürmermarkt nicht unter Hochdruck im Blick. Für den Fall, dass Sasa Kalajdzic den VfB Stuttgart bis Ende August aber doch noch verlassen wird, sollten die Schwaben allerdings gewappnet sein. Simeon Tochukwu Nwankwo, kurz Simy, könnte dann zum Thema werden.

Wie der Transfermarktexperte Alfredo Pedullà berichtet, wird Simy den FC Crotone noch in den kommenden Wochen verlassen. Sein Vertrag beim Serie-A-Absteiger ist nur noch bis 2022 datiert und der Nigerianer zeigt kein Interesse daran, diesen zu verlängern. Simy verfügt über eine zehn Millionen Euro teure Ausstiegsklausel, Crotone könnte ihn aber auch für weniger ziehen lassen.

Simy wurde dem VfB Stuttgart wohl angeboten

Für Simy sollen sich in den letzten Tagen vor allem Klubs aus der Türkei interessiert haben. Eine Veränderung in die SüperLig ist für den 29-Jährigen allerdings kein Thema. Simy würde stattdessen gerne in der Bundesliga spielen, worüber der VfB Stuttgart angeblich informiert wurde. Vermutlich sind Simys Berater mit diesem Wunsch am Wasen vorstellig geworden.

Simy spielt bereits seit fünf Jahren in Crotone und gehört dort zu den Publikumslieblingen. Kein Wunder, schließlich erzielte der vierfache Nationalspieler Nigerias in 159 Pflichtspielen starke 66 Tore. Selbst in der Abstiegssaison überragte der mit 1,98 Metern Körperlänge hochgewachsene Angreifer mit 20 Toren.

Aus der italienischen Serie A soll es ebenfalls Klubs geben, die Simy gerne unter Vertrag nehmen würden. Für den Aufsteiger US Salernitana ist ein Transfer allerdings viel zu teuer. Udinese Calcio gilt ebenso wie Sampdoria Genua, das sich Informationen über einen möglichen Wechsel eingeholt haben soll, als weiterer Interessent.