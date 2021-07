MSV-Nachholspiele terminiert

Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

Die DFL hat die Nachholspiele des MSV terminiert

Fußball-Drittligist MSV Duisburg bestreitet seine Nachholspiele am 8. und 18. August.

Aufgrund von Corona-Infektionen innerhalb der Mannschaft und einer daraus resultierenden Team-Quarantäne hatten die Zebras die ersten beiden Spiele der neuen Saison nicht absolvieren können.

Am 8. August (13.00 Uhr) tritt der MSV zu Hause gegen Aufsteiger TSV Havelse an, am 18. August (19.00) ist das Gastspiel bei Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück angesetzt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

"MagentaSport" überträgt beide Begegnungen wie gewohnt live.