Coulibaly erklärt: Darum wechselte ich zum BVB

Soumaila Coulibaly (l.) wechselte in diesem Sommer zum BVB

Soumaila Coulibaly ist eine der neuen großen Unbekannten im Kader von Borussia Dortmund. Als das Angebot vom BVB kam, musste der hochtalentierte Innenverteidiger, der aus der U19 von Paris Saint-Germain geholt wurde, nicht lange überlegen.

"Der BVB war einfach die beste Mannschaft für mich", erklärt Soumaila Coulibaly im Interview auf der Homepage von Borussia Dortmund und lässt dabei keine Zweifel aufkommen, dass er in seiner Zukunftsplanung schnell eine Entscheidung gefunden hat. Im März gab der BVB Coulibalys Verpflichtung offiziell bekannt.

Bevor er seine Unterschrift unter einen Dreijahresvertrag setzte, sah sich Coulibaly zuerst die Bedingungen in seinem potenziellen neuen Arbeitsumfeld an. Nach einer Unterredung mit den Verantwortlichen Michael Zorc und Sebastian Kehl hatte Coulibaly "ein gutes Gefühl, dass der BVB der richtige Verein für meine Weiterentwicklung ist".

In den Spielbetrieb eingreifen kann der erst 17-Jährige zunächst allerdings nicht. Zu Beginn des Jahres, als Coulibaly noch in Diensten seines Ausbildungsklubs Paris Saint-Germain stand, riss er sich das Kreuzband. Seitdem arbeitet der Franzose mit Wurzeln in Mali in der Reha an seiner Rückkehr.

BVB-Neuzugang Soumaila Coulibaly macht Fortschritte

"Meinem Knie geht es schon viel besser und Schritt für Schritt mache ich weitere Fortschritte", gibt Coulibaly ein Gesundheitsupdate. Wann er erstmals in vollem Umfang an den Einheiten mit seinen neuen Teamkollegen teilnehmen kann, ist allerdings offen. "Das kann man noch nicht abschätzen", sagt Coulibaly. "Für das Mannschaftstraining reicht es noch nicht und das wird auch noch etwas dauern."

Da der BVB mit großen Verletzungssorgen in der Innenverteidigung zu kämpfen hat, würde er sehr gerne auf Coulibaly zurückgreifen. Manuel Akanji ist momentan der einzige spielfitte Mann für die Innenverteidigung. Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou und Nnmadi Collins müssen verletzt passen.