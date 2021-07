Sturms Kiteishvili brennt auf den Europacup

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Otar Kiteishvili (r.) fühlt sich in Graz pudelwohl

Im Sommer 2018 wechselte Otar Kiteishvili aus seiner georgischen Heimat zum Sturm Graz, drei Jahre später ist der Offensivspieler aus der Mannschaft der "Blackies" nicht mehr wegzudenken. Auch der 25-Jährige selbst bekennt sich mit seiner Vertragsverlängerung klar zum steirischen Klub.

>> Die Vereinsstatistik von Otar Kiteishvili in der weltfussball-Datenbank

David Mujiri, Giorgi Shashiashvili, Giorgi Popkhadze, Ilia Kandelaki und seit drei Jahren nun Otar Kiteishvili. Der SK Sturm Graz ist bei georgischen Fußballern auf den Geschmack gekommen und holt immer wieder Profis aus dem Osten Europas in die Steiermark. Offensivspieler Kiteishvili hat sich nach seinem Transfer im Sommer 2018 zu einer ganz besonders wichtigen Stütze der "Blackies" entwickelt, absolvierte bisher rund 98 Pflichtspiele für die Grazer und ist damit nach Landsmann Mujiri der Georgier mit den zweitmeisten Partien für den steirischen Hauptstadtklub. Dabei sammelte er zudem ordentliche 36 Scorerpunkte. Allein in der vergangenen Saison zählte der 25-Jährige mit sieben Toren und fünf Assists zu den absoluten Leistungsträgern in der Mannschaft von Christian Ilzer.

"Wollen zeigen, dass wir zurecht international spielen"

Nach seiner starken Saison ließen Interessenten auch nicht lange auf sich warten, doch Kiteishvili wiederstand der Verlockung aus dem Ausland und schwor seinem Klub mit der Vertragsverlängerung bis 2024 gleich langfristig die Treue. "Ich bin sehr glücklich über den neuen Vertrag. Es war mir wichtig, dass die Sache noch vor Saisonbeginn geklärt ist. Jetzt kann ich mich voll auf die neue Saison konzentrieren", so Kiteishvili im Interview auf der Vereinswebsite.

Nach Tabellenplatz drei in der Vorsaison steht Kiteishvili mit den Grazern fix in der Gruppenphase eines europäischen Bewerbs. Ob es die Europa League oder die neu-geschaffene Conference League sein wird, hängt vom Abschneiden Sturms in der Qualifikation ab. "Die internationalen Spiele sind natürlich ein Zucker. Wir wollen zeigen, dass wir zurecht international spielen. Wir werden uns für die Europacup-Spiele genau so vorbereiten, wie für alle anderen Spiele auch und freuen uns natürlich schon sehr auf diese Aufgaben", gibt der 23-fache Nationalspieler Georgiens die Marschroute vor.

Otar #Kiteishvili ist Fanliebling, 25 und heiß auf Europa. Der georgische Teamspieler im Porträt. #sturmgrazhttps://t.co/vHOJ1mCVs5 — SK Sturm Graz (@SKSturm) 29. Juli 2021

Das Play-off zur Europa League Gruppenphase steht in weniger als einen Monat an, dann entscheidet sich in welchem europäischen Bewerb das internationale Abenteuer beginnt. Der Durst nach Europacup ist im Südosten Österreichs groß, Sturm spielte zuletzt 2011 in der Gruppenphase eines internationalen Bewerbs. Kiteishvili soll dabei helfen, dass es ein erfolgreiches Comeback wird: "Ich denke, dass wir wieder ein sehr gutes Kollektiv sind und erfolgreich sein können. Wir haben viel Arbeit vor uns, werden diese aber bestmöglich erledigen."

"Wir wollen für jeden Punkt kämpfen"

Nachdem man im vergangenen Jahr lange die beste Defensive der Liga stellen konnte, ist man in der aktuellen Saison mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Meister Red Bull Salzburg unglücklich in die neue Spielzeit gestartet. Doch diese Partie wollen die Steirer so schnell wie möglich abhaken, um auch heuer wieder eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen, wie Kiteishvili klarmacht: "In der Meisterschaft möchten wir ganz einfach so viele Punkte wie möglich holen und für jeden Punkt kämpfen."

Gegen den WAC wartet da gleich der nächste schwere Brocken auf die Truppe von Christian Ilzer, die sich im Stammkern im Vergleich zur abgelaufenen Saison nicht viel verändert hat. Lediglich der ausgeliehene Abwehrspieler David Nemeth konnte nicht von einem weiteren Verbleib in Graz überzeugt werden. Otar Kiteishvili freut sich jedenfalls , weiter in Graz seinem Beruf nachgehen zu können und blickt positiv auf die kommenden Wochen: "Ich fühle mich in Graz extrem wohl, das Umfeld ist hervorragend und ich freue mich sehr auf die europäische Gruppenphase und die kommenden Herausforderungen mit meinem SK Sturm."

red