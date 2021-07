Ex-Stürmer: "Schalke wird nicht im Vorbeigehen gewinnen"

Susanne Hübner, Susanne Huebner via www.imago-imag

Fabian Reese trifft am Sonntag mit Kiel auf den FC Schalke 04

Für Holstein Kiels Fabian Reese ist die Partie gegen den FC Schalke 04 am Sonntag etwas ganz besonderes. Der Angreifer spielte bis 2020 selbst sieben Jahre für S04 und freut sich nun auf das ungleiche Duell.

"Es ist das zweite Saisonspiel, das erste haben sich beide anders vorgestellt, aber es war eben auch erst das erste Spiel. Auf jeden Fall sind beide Vereine ambitioniert. Am Sonntag wird man sehen, wer mit der ersten Niederlage besser umgehen konnte", schilderte der 23-Jährige gegenüber der "WAZ" seine Sicht auf die Ausgangslage der Partie.

Doch obwohl der Saisonstart für beide Klubs ähnlich ernüchternd verlief, sind die Unterschiede zwischen den Vereinen für Reese gravierend. "Schalke hat 160.000 Mitglieder – so viele wie sonst die gesamte Zweite Liga zusammen. Das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Welten, aber trotzdem spielen wir in der gleichen Liga, und Schalke wird da nicht jedes Spiel im Vorbeigehen gewinnen."

2013 wechselte Reese von seinem Heimatklub Kiel zum FC Schalke 04 und durchlief dort die legendäre Knappenschmiede von Jugendcoach Norbert Elgert. Die schönen Erinnerungen an diese Zeit sind beim Stürmer noch immer fest verankert.

"Dieser Verein hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. [Norbert] Elgert hat mich zu dem gemacht, der ich geworden bin und mich auf das Leben als Profi vorbereitet. Er hat uns Spielern auf dem Platz und neben dem Platz Werte vermittelt wie Demut, Härte oder Durchhaltevermögen. Er ist ein sehr guter Trainer und ein toller Mensch."

Reese: "Wir reden nicht vom Aufstieg"

Die Verbundenheit mit den Königsblauen ist auch nach seiner Rückkehr an die Kieler Förde geblieben. Deshalb hat die desolate Abstiegssaison der Knappen auch bei ihm für Entsetzen gesorgt. Zumal er sich das Wiedersehen mit S04 anders vorgestellt hatte.

"Natürlich habe ich gelitten – ich habe es nicht glauben können, was da passiert ist und habe gehofft, dass wir uns in der ersten Liga wiedersehen. Leider ist es für beide Vereine anders gekommen, auch unser Scheitern in der Relegation gegen Köln war sehr bitter."

Aktuell sieht Reese seinen Ex-Klub trotz der Auftaktniederlage auf einem guten Weg zurück in die Bundesliga. Am liebsten würde er mit Kiel gemeinsam mit der alten Liebe ins Oberhaus aufsteigen.

"Ich traue Schalke den Aufstieg zu. Bei uns muss alles passen. Wir sind nicht der große Favorit, wir reden nicht vom Aufstieg, aber wir schauen mal, was im Sommer rauskommt."