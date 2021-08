Nübel: "Ich will den Rhythmus, den ich bei Schalke hatte"

Darius Simka/regios24 via www.imago-images.de

Alexander Nübel wurde vom FC Bayern nach Monaco verliehen

Nach einem verkorksten ersten Jahr beim FC Bayern hat Alexander Nübel im Sommer die Flucht ergriffen und sich leihweise für zwei Jahre der AS Monaco angeschlossen. Im Fürstentum will der Torwart an alte Zeiten beim FC Schalke anknüpfen.

Im Zuge seiner Vorstellungs-Pressekonferenz beim letztjährigen Tabellendritten der Ligue 1 erläuterte der 24-Jährige nun seine Beweggründe.

"Ich habe Monaco ausgewählt, weil es eine gute Möglichkeit für mich ist. Es ist ein großer Klub mit einem brandneuen Trainingszentrum", schwärmte Nübel, der zugleich gestand, "früher als gedacht" ins Ausland gewechselt zu sein.

Was er meint: In München war die Perspektive zu schlecht, die Chance auf Einsätze extrem gering, schließlich setzt auch der neue Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf den mehrmaligen Welttorhüter Manuel Neuer.

Nübel hofft nun, in Monaco unter dem früheren Münchner Übungsleiter Niko Kovac wieder die Nummer eins zu sein. Doch der frühere Juniorennationalspieler weiß, dass Geduld gefragt ist.

Über die Dauer seiner Leihe sagte er: "Es ist für mich besser, zwei Jahre hier zu bleiben, weil es in einer neuen Liga und in einem neuen Team anfangs schwer sein kann."

Alexander Nübel will "stärker" zum FC Bayern zurückkehren

Nübels Zielsetzung für die kommenden Monate ist eindeutig. "Ich will jetzt spielen und den Rhythmus haben, den ich bei Schalke hatte", betonte der langjährige Stammkeeper der Knappen. Danach wolle er "stärker zu Bayern zurückkehren und sehen, was dann passiert".

An der Säbener Straße besitzt der Schlussmann noch ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier. In seiner Abwesenheit hat der Rekordmeister Sven Ulreich den Job als Stellvertreter von Manuel Neuer zurückgegeben.

Nübels erstes Pflichtspiel mit Monaco steht am Dienstagabend an: Dann trifft er mit seinen Teamkollegen in der Champions-League-Qualifikation auf Sparta Prag.