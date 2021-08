BVB-Youngster am Scheideweg: "Ich muss langsam liefern"

Revierfoto via www.imago-images.de

Steffen Tigges (l.) unter der Beobachtung von BVB-Stürmerstar Erling Haaland

Steffen Tigges hat beim BVB einen Profi-Vertrag bis 2024 in der Tasche. Auf seinen ganz großen Durchbruch bei Borussia Dortmund wartet der mittlerweile 23-Jährige aber noch immer. Die bevorstehende Saison könnte die entscheidende werden für den Stürmer.

Tigges weiß selbst, dass er in seinem zweiten Jahr im Dortmunder Profi-Kader wohl am Scheideweg seiner bisherigen Karriere steht. Im Gespräch mit "sport1" erklärte er: "Die Anpassungszeit ist vorbei, jetzt muss ich langsam liefern. [...] Die Gespräche mit dem Trainerteam waren positiv. Ich habe ein gutes Gefühl, dass in dieser Saison auf mich gesetzt wird."

Bisher brachte es der 1,93-m-Hüne auf sechs Kurzeinsätze in der Bundesliga. Auf seinen ersten Treffer im deutschen Fußball-Oberhaus wartet Tigges dabei noch. Sein großes Potenzial stellte er in der abgelaufenen Spielzeit beim BVB II in der Regionalliga West unter Beweis, als er in 35 Einsätzen 22 Mal netzte und die Dortmunder Zweitvertretung so zurück in die 3. Liga führte.

Hinter Erling Haaland geht es für Steffen Tigges wohl maximal um die Rolle des Backups für den Starstürmer. Außer, BVB-Cheftrainer Marco Rose setzt auch zukünftig auf das neue 4-3-1-2-System, welches zuletzt im Test gegen Bologna (3:0) erfolgreich ausprobiert wurde.

BVB-Stürmer Tigges über die Zusammenarbeit mit Haaland

"Mit zwei Stürmern wäre es möglich, zusammen mit ihm [Haaland, Anm. d. Red.] auf dem Platz zu stehen. Es macht Spaß, mit ihm auf dem Rasen zu stehen, davon kann ich nur profitieren", hofft er zwei Jahre ältere Tigges auf gemeinsame Einsatzzeiten mit Tormaschine Haaland.

Den Konkurrenzkampf um die erste Sturmalternative hinter dem norwegischen Superstar bestreitet Tigges in der laufenden Vorbereitung vor allem mit Teenager und BVB-Megatalent Youssoufa Moukoko. Auch für ihn hatte der gebürtige Osnabrücker ausschließlich lobende Worte übrig: "Auf dem Platz spielt er mit einem Ehrgeiz und Fähigkeiten, das ist beeindruckend. Ich bin kein Hellseher, wenn ich sage, dass ihm eine große Karriere bevorsteht."

Auch zu den jüngst aufgekommenen Abschiedsgerüchten von den Schwarz-Gelben bezog Tigges Stellung. So wurde er in der Vorwoche mit dem Ligakonkurrenten 1. FC Köln in Verbindung gebracht.

"Ich war zuletzt sehr überrascht, dass ein solches Gerücht aufgetaucht ist. Alle haben mir versichert, dass es keine Verhandlungen gegeben hat", so der Offensivmann. Gleichwohl ist sich Tigges bewusst, dass das Transferfenster noch den ganzen August geöffnet ist und es immer noch zu einem Leihgeschäft mit einem anderen Klub kommen könnte: "Momentan gibt es keine Tendenzen, was sich in drei oder vier Wochen aber natürlich ändern kann. Stand jetzt will ich an meiner Situation jedoch nichts ändern."