Bayern ruft hohe Süle-Ablöse auf - Plan B in der Tasche?

Niklas Süle spielt seit 2017 für den FC Bayern

Niklas Süle hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis Sommer 2022. Heißt: Entweder verlängert der Nationalspieler zeitnah in München oder er wechselt in Kürze oder spätestens nach der laufenden Saison wohl zu einem anderen Verein. Ein Verbleib beim Rekordmeister ist derzeit alles andere als in Stein gemeißelt, einige Topklubs zeigen Berichten zufolge Interesse.

Julian Nagelsmann geht von Verbleib aus

Kommt der Süle-Nachfolger von PSG?

Ab welcher Summe ist der FC Bayern gesprächsbereit?

Update 04.08.2021

Die Zukunft von Niklas Süle beim FC Bayern ist weiterhin offen. Nach Angaben der "Sport Bild" stehen aktuell keine Gespräche mit dem Münchner Management an, um seinen bis 2022 gültigen Vertrag zu verlängern. Möglich also, dass sich die Wege bald trennen.

Demnach fordert der Rekordmeister für Süle eine Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro - eine durchaus hohe Forderung, sank sein Marktwert doch in den vergangenen Monaten eher.

Sollte ein Bewerber tatsächlich diese Summe bieten, hat der FC Bayern offenbar einen Plan B in der Hinterhand: So soll Thilo Kehrer von PSG auf dem Münchner Einkaufszettel stehen, der 24-Jährige sei bereits intern diskutiert worden, heißt es.

Trainer Julian Nagelsmann indes geht dem Magazin zufolge trotzdem fest von einem Verbleib von Süle aus, der in guter körperlicher Verfassung aus dem Urlaub zurückkehrte und auf eine neue Chance beim FC Bayern hofft.

Update 02.08.2021

Neue Konkurrenz für Bayern-Innenverteidiger Niklas Süle? Mit dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg sollen gleich vier Klubs aus dem deutschen Oberhaus um die Dienste von Verteidiger Thilo Kehrer buhlen. Das will das Portal "fussballtransfers.com" erfahren haben.

Im Sommer 2018 wechselte Kehrer vom FC Schalke 04 zum französischen Top-Klub Paris Saint-Germain. Drei Jahre später könnte nun eine Rückkehr des deutschen Fußball-Nationalspielers in die Bundesliga im Raum stehen.

Update 20.07.2021

Nach einem Bericht der "Sport Bild" hat sich der FC Bayern in der Causa Süle jetzt eine Deadline gesetzt, bis wann die Personalie entschieden sein soll. Laut dem Sportmagazin soll bis allerspätestens Weihnachten entschieden werden, wie es mit ihm beim deutschen Branchenprimus weitergeht.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, könnte Süle einer Hängepartie bis zur Winterpause zuvorkommen, indem er schon in der laufenden Sommer-Transferperiode einen neuen Verein findet. Ab einer "zweistelligen Millionen-Ablöse" könnte der deutsche Nationalspieler den FC Bayern verlassen, heißt es.

Zweifelsohne wäre ein Abschied für anders gesprochen zehn Millionen Euro noch vor zwei Jahren unvorstellbar gewesen, so stark wie sich der Abwehr-Recke damals im Trikot des FCB präsentierte. Mittlerweile lockt nach derzeitigem Stand wohl nicht mal ein deutlich preiswerterer Süle potenzielle Käufer an. Laut "Sport Bild" kam auch von Champions-League-Sieger FC Chelsea, der mal als Interessent galt, bisher keine konkrete Anfrage herein.