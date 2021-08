Zäher Vertragspoker: Goretzka-Gespräche liegen auf Eis

via www.imago-images.de

Leon Goretzkas Vertrag beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus

Die Sommervorbereitung des FC Bayern ist gezeichnet von Baustellen. Zu den schwachen Testspielergebnissen gesellen sich die zähen Vertragsverhandlungen mit einigen Top-Stars. Im Falle von Leon Goretzka ist weiterhin keine Einigung in Sicht.

Dass Goretzka seinen bis 2022 gültigen Kontrakt nur zu deutlich besseren Konditionen verlängern will, ist längst kein Geheimnis mehr. Momentan streicht der Mittelfeldspieler "nur" etwa sechs Millionen Euro ein, seine 20-Millionen-Forderungen sehen mehr als das Dreifache vor.

Mehr ist ohnehin wegen der Münchner Gehaltsobergrenze nicht drin. Doch fraglich bleibt auch, ob der FC Bayern Goretzkas Salär überhaupt derart aufstocken will. Wie die "Sport Bild" berichtet, wartet Goretzka derzeit auf ein nachgebessertes Angebot seines Arbeitgebers, die Gespräche liegen auf Eis.

Goretzka-Abschied vom FC Bayern in diesem Sommer möglich?

Immerhin: Goretzka kokettiert im Moment nicht mit einem vorzeitigen Abschied, heißt es. Selbst wenn in diesem Sommer keine Einigung zwischen Spieler und Verein erzielt wird, läuft der 26-Jährige noch (mindestens) ein weiteres Jahr im Bayern-Dress auf.

Allerdings, so der Bericht weiter, schauen die Münchner Verantwortlichen in den Verhandlungen auch auf die Einsatzzeiten ihrer Stars. Goretzka kam zuletzt durch zahlreiche kleinere Blessuren und seine Corona-Infektion auf nur etwas mehr als 50 Prozent der Gesamt-Spielzeit. Akteure wie Kimmich (83 Prozent), Lewandowski (81) und Müller (79) hatten gemessen an diesen Zahlen einen größeren Anteil an den Erfolgen der letzten Saison.

Dennoch bleibt der Mittelfeld-Star dem deutschen Rekordmeister wohl eine weitere Saison erhalten. Im Sommer droht dem FC Bayern dann allerdings der nächste ablösefreie Abgang.

Schon in diesem Sommer hatten sich die Münchner Verantwortlichen mit David Alaba nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können. Der Österreicher ließ seinen Vertrag auslaufen und wechselte ablösefrei zu Real Madrid.