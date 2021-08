Medien: HSV findet Ulreich-Ersatz in Schweden

CHRISTIAN ÖRNBERG via www.imago-images.de

Marko Johansson soll vor einem Wechsel zum HSV stehen

Nach dem Wechsel von Sven Ulreich zum FC Bayern sucht der Hamburger SV noch nach einem neuen Torhüter. Nun ist der HSV offenbar in Schweden fündig geworden.

Laut der Boulevardzeitung "Aftonbladet" steht der Zweitligist kurz vor der Verpflichtung von Marko Johansson von Malmö FF.

Demzufolge überweist der HSV umgerechnet rund 980.000 Euro nach Skandinavien. Auch der "kicker" berichtet über den möglichen Transfer. So sollen die Verhandlungen zwischen beiden Klubs "weit vorangeschritten" sein.

In der laufenden Saison absolvierte Johansson bereits neun Ligapartien für Malmö. 2020 übernahm der Schlussmann für den verletzten Stammtorhüter Johan Dahlin und hat sich seitdem in der Allsvenskan etabliert.

Der 22-Jährige durchlief in seiner bisherigen Karriere sämtliche U-Nationalmannschaften Schwedens. Für einen Einsatz in der Herren-Auswahl hat es bislang aber noch nicht gereicht.

Johansson beim HSV nur Herausforderer?

Beim HSV müsste sich Johansson einen Konkurrenzkampf mit Daniel Heuer Fernandes liefern. Der 28-Jährige stand an den ersten beiden Spieltagen im Hamburger Kasten und überzeugte besonders im Zuge des Auswärtssiegs beim FC Schalke 04 (3:1/sport.de-Note 1,0). Aufgrund dessen ist Johansson in der Hansestadt wohl nur als Konkurrent eingeplant.

Nach dem Abgang von Sven Ulreich in Richtung FC Bayern will der HSV auf der Torhüterposition noch nachlegen, wie Trainer Tim Walter unlängst bestätigte. "Es ist klar, dass wir allein aufgrund der Quantität etwas machen müssen, das weiß Ferro (Heuer Fernandes, Anm. d. Red.) auch, erklärte der HSV-Coach. Laut dem "kicker" bliebe Heuer Fernandes bei einer Verpflichtung Johanssons im Rennen um den Posten des Stammtorhüters in der "Pole Position".

Zuletzt wurde der HSV vor allem mit Oliver Christensen vom Odense BK in Verbindung gebracht. Allerdings forderte der dänischen Erstligist angeblich drei Millionen Euro für seinen Keeper. Eine Größenordnung, die der Hamburger SV für einen Herausforderer wohl nicht ausgeben möchte.