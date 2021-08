Nach BVB-Wechsel: Eberl tritt gegen Rose nach

Moritz Mueller

Gladbach-Manager Max Eberl (l.) musste Marco Rose zum BVB ziehen lassen

Der Wechsel von Marco Rose von Gladbach zum BVB schlug im Frühjahr hohe Wellen. Warum der Trainer die Fohlen unbedingt verlassen wollte, ist Manager Max Eberl bis heute schleierhaft. Sein Fazit zu Rose fällt entsprechend durchwachsen aus.

Im Podcast "MitGeredet" machte Eberl deutlich, vom 44 Jahre alten Übungsleiter mehr erwartet zu haben. "Es war auch für mich enttäuschend, dass Marco diese Entscheidung gefällt hat", so der Ex-Profi, der sich von Rose mehr Verbundenheit gewünscht hätte.

"Am Ende muss man sagen, dass er die Identifikation, die er am Anfang gepredigt hat, nicht unbedingt in dem Maße gelebt hat", kritisierte Eberl, der sich einen kleinen Seitenhieb Richtung Dortmund verkneifen konnte: "Er hat sich für den vermeintlich größeren Klub entschieden."

Gladbach will Lehren aus Roses BVB-Wechsel ziehen

Generell soll in Gladbach künftig wieder mehr Wert auf das Commitment aller Beteiligten gelegt werden. "Ich möchte, dass jeder, der sich für uns entscheidet, sich klar zur Borussia bekennt", stellte Eberl klar.

Der 47-Jährige weiter: "Ich identifiziere mich sehr stark mit diesem Klub, das erwarte ich auch von den Spielern und Verantwortlichen. Sie sollen sich auf den Verein einlassen, seine Geschichte und die Leute kennen."

Er wisse natürlich, dass "der Fußball schnelllebiger geworden ist", betonte Eberl, dennoch sei Identifikation "etwas, worauf ich wert lege."

Als öffentliche Abrechnung mit Rose wollte der Funktionär seine Statements freilich nicht verstanden wissen. "Ich schätze den Menschen Marco Rose extrem. Wir sind im Guten auseinander gegangen", erklärte Eberl.

Beim BVB hat der abgewanderte Coach bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Borussia Mönchengladbach wiederum hat Adi Hütter als Rose-Nachfolger verpflichtet. Der Österreicher kam aus Frankfurt an den Niederrhein.