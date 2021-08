Personallage spitzt sich zu: BVB droht nächster Ausfall

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Der BVB bangt um den Einsatz von Emre Can (r.)

Borussia Dortmund plagen personelle Sorgen. Neben zahlreichen Verletzten muss der BVB derzeit auch auf das mit dem Coronavirus infizierte Duo Thomas Meunier und Julian Brandt verzichten. Und schon droht der nächste Ausfall.

Am Samstag startet Borussia Dortmund mit dem Pokalspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden in die Pflichtspielsaison. Dabei fehlen dem BVB gleich mehrere Akteure.

Besonders im Abwehrzentrum beklagen die Schwarz-Gelben einen Engpass. Da sich Mats Hummels (Patellasehne), Dan-Axel Zagadou (Aufbautraining) und Soumaila Coulibaly (Reha) noch von Blessuren erholen, steht mit Manuel Akanji lediglich ein echter Innenverteidiger zur Verfügung.

Aufgrund dessen gilt Emre Can als ausgemachter Partner des Schweizers. Allerdings wackelt nun auch der Einsatz des 27-Jährigen. So plagen den Nationalspieler Wadenprobleme. Das berichtet "Bild". Demzufolge steht hinter Cans Einsatz in Wiesbaden aktuell ein Fragezeichen.

BVB-Sportdirektor Zorc besorgt

Daher könnte Antonios Papadopoulos aus der zweiten Mannschaft plötzlich in den Fokus rücken. Zwar spielt der 21-Jährige inzwischen in der selben Liga wie die Wiesbadener, dennoch würde eine Innenverteidigung mit Papadopoulos und Akanji mangels Abstimmung Risiken mit sich bringen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc zeigt sich angesichts der Abwehrsituation überaus besorgt. "Langsam wird es personell echt eng", gestand der 58-Jährige kürzlich.

Immerhin kann der Revierklub zum Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (14. August) eventuell wieder auf Hummels zurückgreifen. Angesprochen auf seine Rückkehr verriet der Verteidiger den "Ruhr Nachrichten": "Alles im Plan."

Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verkündete unlängst: "Mats wird deutlich schneller auf dem Platz stehen, als das zuletzt spekuliert worden ist – da lege ich mal fest."