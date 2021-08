Ex-BVB-Flirt "ganz oben" auf Herthas Wunschliste

Christophe SAIDI via www.imago-images.de

Maxwell Cornet steht auf dem Zettel von Hertha BSC

Trotz großer Namen und millionenschwerer Investitionen hielt Hertha BSC in der abgelaufenen Spielzeit erst kurz vor Schluss die Klasse. Der Kader soll auf den Flügelpositionen weiter aufgerüstet werden. Dafür nehmen die Berliner offenbar einen ehemaligen BVB-Flirt unter die Lupe - allerdings unter einer Bedingung.

Nicht zum ersten Mal wird Maxwell Cornet von Olympique Lyon in Deutschland gehandelt. Der flexible Außenbahnspieler, der von Haus aus Linksverteidiger ist, wurde in der Vergangenheit bereits mit dem BVB in Verbindung gebracht. Cornet spielt in Lyon auch regelmäßig im linken Mittelfeld und kann ebenso auf der anderen Außenbahn auflaufen.

Wie die "Bild" nun berichtet, steht der Ivorer "ganz oben auf der Wunschliste" des Big-City-Clubs. Mit Lucas Tousart steht bereits ein Ex-Lyon-Profi in Berlin unter Vertrag. Die Verantwortlichen haben sich beim französischen Olympia-Teilnehmer bereits über seinen ehemaligen Mannschaftskollegen informiert. Rund fünf Jahre lang trugen Cornet und Tousart gemeinsam das OL-Dress.

"Wir haben gesagt, dass wir Spieler auf den Außenpositionen haben, aber trotzdem wollen wir da vielleicht noch die ein oder andere Qualität mit reinbringen", wird Berlins neuer Sportgeschäftsführer Fredi Bobic in der "Bild" zitiert.

Hertha BSC muss für Cornet Spieler verkaufen

Der Vorjahresvierte der Ligue 1 ruft für den bis 2023 gebundenen Cornet wohl eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro auf. Der 24-Jährige wäre damit der teuerste Sommer-Neuzugang der Hertha, die zuvor Suat Serdar (für acht Millionen Euro von Schalke 04), Stevan Jovetic (AS Monaco) und Kevin-Prince Boateng (AC Monza, beide ablösefrei) verpflichtet hatte.

Die aufgerufene zweistellige Millionen-Ablöse kann Hertha allerdings nur stemmen, wenn zuvor noch Spieler verkauft werden. Als Kandidat gilt hier Matheus Cunha, der mit der brasilianischen Olympia-Auswahl in Tokio noch um Gold kämpft.

Auch der bevorstehende Wechsel von Youngster Luca Netz nach Gladbach dürfte Geld in die Berliner Kassen spülen. Die "Bild" erläutert, dass Cornets Wechsel nur dann finanzierbar ist, wenn Hertha in diesem Sommer noch 30 Millionen Euro aus Spielerverkäufen erwirtschaftet.