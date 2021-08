Kerstin Dölitzsch via www.imago-images.de

Emilio Ballack ist bei einem Unfall ums Leben gekommen

Der ehemalige Fußball-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack trauert um seinen Sohn Emilio. Der 18-Jährige verstarb nach einem Quad-Unfall in Portugal. Zuerst hatten portugiesische Medien darüber berichtet.

"Diese Nachricht ist ein großer Schock für die gesamte FC Bayern-Familie und für mich persönlich. Ich kenne und schätze Michael seit mehr als 20 Jahren, es tut mir unfassbar leid für ihn und seine Familie. Ich wünsche ihnen jetzt alle Kraft der Welt", sagte Herbert Hainer von Ballacks Ex-Klub Bayern München.

Emilio Ballack, der 18-jährige Sohn von Michael Ballack, ist bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der FC Bayern ist in Trauer mit seinem langjährigen Spieler und seiner Familie vereint. — FC Bayern München (@FCBayern) 5. August 2021

Auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn ist "zutiefst erschüttert. In so einem Moment gibt es keine Worte. Der FC Bayern steht in Gedanken an der Seite unseres früheren Mannschaftskollegen Michael Ballack, seiner Familie und allen seinen Angehörigen."

Anteil nahm auch Ballacks ehemaliger Verein Bayer Leverkusen. "Wir trauern um den Jungen und fühlen mit Michael und Simone", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler: "Wir alle hier bei Bayer 04 wünschen der ganzen Familie Ballack unglaublich viel Kraft."

FC Chelsea bekundet Beileid

Auch Champions-League-Sieger FC Chelsea zeigte sich betroffen und bekundete auf seiner Homepage sein Beileid.

"Jeder, der mit dem Chelsea Football Club in Verbindung steht, ist schockiert und traurig, vom Tod von Emilio Ballack im schrecklich jungen Alter von 18 Jahren zu erfahren. Alle unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei seinem Vater Michael und seiner Familie", teilte Ballacks einziger Verein im Ausland mit.

Emilio war einer von drei Söhnen aus der Ehe von Michael und seiner ehemaligen Frau Simone.