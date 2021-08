Klagenfurt schlägt am Transfermarkt zu

APA/GERT EGGENBERGER

Zuletzt war Blauensteiner im SKN-Trikot unterwegs

Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt hat sich die Dienste von Michael Blauensteiner gesichert. Der 26-jährige Rechtsverteidiger stand zuletzt beim Absteiger SKN St. Pölten unter Vertrag und erhält ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2023.

Der frühere Austria-Wien-Akteur könnte schon am Samstag gegen Hartberg sein Debüt für die Violetten geben, gab der Club am Freitag bekannt. Geschäftsführer Sport Matthias Imhof freut sich über den Neuzugang: "Wir sind sehr froh, dass wir eine Lücke in unserem Kader so hochkarätig schließen konnten. Michael ist ein schneller, dynamischer Spieler im besten Fußballer-Alter, der schon reichlich Erfahrung mitbringt und seine Qualitäten auf hohem Niveau nachgewiesen hat. Wir sind davon überzeugt, dass er der Mannschaft direkt weiterhelfen und keine lange Anlaufzeit benötigen wird."

apa