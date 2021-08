AS Monaco verpasst Sieg wegen Nübel-Patzer

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Remis im ersten Ligaspiel von Alexander Nübel

Alexander Nübel, Leihgabe vom FC Bayern München, hat mit Ex-Meister AS Monaco einen erfolgreichen Start in die französische Fußball-Meisterschaft verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac musste sich gegen den FC Nantes mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Dabei agierte Nübel beim Ausgleich durch Jean-Charles Castelletto (42.) nach einer Ecke zu zögerlich.

Gelson Martins (14.) brachte die Gastgeber früh in Führung. Doch in der Folge machte Monaco zu wenig aus der Überlegenheit. EM-Teilnehmer Kevin Volland wurde in der 59. Minute ausgewechselt.

Wenig später kam der frühere Kölner Bundesligaprofi und U21-Europameister Ismail Jakobs (72.) für Monaco aufs Feld.