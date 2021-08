So will Bayern mit Nübel, Zirkzee und Co. kommunizieren

ULMER via www.imago-images.de

Joshua Zirkzee ist vom FC Bayern an den RSC Anderlecht verliehen

Mit Alexander Nübel, Fiete Arp oder Joshua Zirkzee hat der FC Bayern aktuell mehrere prominente Spieler verliehen. Damit der Kontakt zu den Nachwuchshoffnungen nicht abreißt, setzt der Rekordmeister fortan auf einen Beauftragten für Leihspieler.

Dass sich nicht jedes Talent auf Anhieb beim FC Bayern durchsetzen kann, mussten in diesem Sommer wieder mehrere Profis erfahren.

So haben die Münchner mit Alexander Nübel (AS Monaco), Fiete Arp (Holstein Kiel), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht), Adrian Fein (SpVgg Greuther Fürth), Lars Lukas Mai (Werder Bremen) sowie Sarpreet Singh (Jahn Regensburg) in der laufenden Transferperiode gleich sechs Spieler mit Pflichtspielerfahrung im Profiteam ausgeliehen.

Aufgrund der großen Fluktuation setzt der FC Bayern nun seinen langjährigen Nachwuchstrainer Danny Schwarz als Beauftragten für die Leihspieler ein.

"Das Thema gab es beim FC Bayern schon seit einem Jahr, viele europäische Top-Klubs haben einen Beauftragten für Leihspieler", verriet der 46-Jährige im "kicker" und kündigte an: "Ich werde diese Aufgabe nun mit Leben füllen."

In den vergangenen Jahren war Schwarz beim FC Bayern für verschiedene Nachwuchsteams zuständig und fungierte zum Ende der letzten Saison als Assistenztrainer der zweiten Mannschaft.

FC Bayern "will Gespräche führen"

Ab sofort soll Schwarz einen engen Kontakt zu Nübel, Zirkzee und Co. sicherstellen. "Wir wollen Gespräche führen und auch für sie da sein, wenn es bei ihnen nicht so läuft", erklärte der gebürtige Göppinger seine neue Aufgabe.

Jedoch stellte sich in der Vergangenheit nicht jede Leihe als gewinnbringend heraus. So konnte sich beispielsweise Michael Cuisance letzte Saison bei Olympique Marseille nicht durchsetzen. Darüber hinaus blieb Torwart Christian Früchtl beim 1. FC Nürnberg gar ohne Einsatz.

Damit sich solche Fälle nicht allzu oft wiederholen, soll Schwarz zukünftig bewerten, ob der Leihverein zum jeweiligen Spieler passt.