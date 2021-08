Shootingstar David spricht über harte Lehrjahre beim HSV

CB via www.imago-images.de

Shootingstar beim HSV: Jonas David

Vollkommen überraschend hat sich Youngster Jonas David beim Hamburger SV einen Stammplatz in der Innenverteidigung erkämpft. Vor dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli am kommenden Freitag (18:30 Uhr) hat der 21-Jährige nun über seine Lehrjahre an der Elbe gesprochen.

David, der vom neuen Trainer Tim Walter in den ersten beiden Liga-Spielen sowie im DFB-Pokal jeweils über die kompletten 90 Minuten eingesetzt wurde, verriet im Interview mit dem "kicker", wie speziell die vergangenen Wochen für ihn waren.

"Grundsätzlich ist für mich gerade jedes Spiel besonders, weil ich endlich den Sprung geschafft habe. Der Auftakt auf Schalke war schon unglaublich, danach mein erstes Heimspiel von Anfang an im Volkspark – das war auch wahnsinnig emotional", gestand der ehemalige U20-Nationalspieler.

Schon in der Saison 2018/2019 hatte David erstmals für die HSV-Profis auflaufen dürfen, der dauerhafte Sprung war ihm in der Folge allerdings nicht gelungen. Zwischendurch wurde der Abwehrmann nach Würzburg verliehen.

David lobt "mutigen Spielstil" von HSV-Coach Walter

Ist ihm der Durchbruch nun endlich geglückt? Das Eigengewächs ist optimistisch: "Es ist meine vierte Vorbereitung bei den Profis. Ich hatte vor dem Trainingslager mit dem Coach gesprochen. Auch, weil mögliche Leihgeschäfte im Raum standen. Es war ein richtig gutes Gespräch, aus dem ich mit einem guten Gefühl raus bin und für mich klar war, jetzt voll durchzuziehen und anzugreifen."

Mit Erfolg: Coach Walter baut auf David, der sich im System des Übungsleiters pudelwohl fühlt. "Ich bin davon überzeugt, dass sein mutiger Spielstil, in dem wir Verteidiger uns immer wieder vorschieben sollen, zu mir passt", betonte der Shootingstar der Rothosen, der vertraglich noch bis 2024 gebunden ist.

Für das Vertrauen des Trainers ist David dankbar. "Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich bei ihm wirklich die Chance bekommen würde", erklärte der Defensivspieler. Scheint, als hätte er ebenjene Chance genutzt.