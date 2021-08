So will Nagelsmann Sané endlich in die Spur bekommen

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Leroy Sané steht vor seiner zweiten Saison beim FC Bayern

Vor seiner zweiten Saison beim FC Bayern steht Leroy Sané in München am Scheideweg. Findet der Flügelstürmer endlich nachhaltig zu seiner Topform, oder fällt er vielmehr wieder mit schwankenden Auftritten wie in seinem ersten Bayern-Jahr auf? Fakt ist: Ein zweites mittelmäßiges Jahr wird er sich beim Rekordmeister nicht erlauben dürfen.

In seiner ersten Saison beim deutschen Branchenprimus brachte es Sané immerhin auf 32 Bundesliga-Einsätze, in denen er sechs Treffer erzielte. Zwar ließ der mittlerweile 25-Jährige gerade in der Rückrunde einige Male sein Weltklasse-Potenzial erkennen, allerdings hatte der gebürtige Essener auch immer wieder tiefe Durchhänger, in denen er auf dem Feld mit fehlender Körpersprache und mangelndem Einsatzwillen auffiel.

Das soll in seinem zweiten Bayern-Jahr unter dem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann jetzt nicht mehr passieren. Der 33-jährige Coach hat es sich offenbar zur persönlichen Aufgabe gemacht, den 34-fachen Nationalspieler wieder komplett in die Spur zu bekommen. Sané soll zurück auf sein bestes Level gebracht werden, welches er vor allem in seinen ersten Jahren bei Manchester City zwischen 2016 und 2018 gezeigt hatte.

Um den Linksfuß extra zu motivieren und ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, steht Nagelsmann sogar selbst aktiv auf dem Rasen. Die "Bild" veröffentlichte Fotos, auf denen Nagelsmann und Sané zu sehen sind, während sie eine Extra-Schicht nach dem eigentlichen Mannschaftstraining einlegen.

FC Bayern will den besten Leroy Sané hervorbringen

Während Nagelsmann dabei als Flankengeber in Erscheinung trat, feilte Sané an seinem Torabschluss. Laut dem Medienbericht hatten sowohl der Übungsleiter als auch der Starspieler der Bayern sichtlich Spaß an den Extra-Minuten an der Säbener Straße, denen derweil Leon Goretzka als Zuschauer am Spielfeldrand beiwohnte.

Ohnehin war zuvor bereits nicht zu übersehen beziehungsweise zu überhören, dass Nagelsmann bislang einen besonderen Umgangston mit Sané pflegt. Es gibt viele lobende Worte für den einstigen Schalke-Star - vom Cheftrainer selbst, sowie von Assistent Dino Toppmöller oder auch Teamkollege und Führungsspieler Thomas Müller.

Das Ziel der "Spezialbehandlung" von Bayerns Nummer 10 ist eindeutig: Sané soll endlich über eine gesamte Saison hinweg sein großes Potenzial ausschöpfen und in der kommenden Bundesliga- und Champions-League-Saison möglichst häufig den Unterschied ausmachen.