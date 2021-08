Wechsel bis zum 31. August? Ginter äußert sich

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Matthias Ginter rechnet mit einem Verbleib in Gladbach

Die ungeklärte Zukunft von Matthias Ginter war bei Borussia Mönchengladbach zuletzt ein Reizthema. Eine Vertragsverlängerung schien nahezu ausgeschlossen, Gespräche mit anderen Klubs wurden nicht geführt. Nun hat sich der DFB-Verteidiger selbst zum Stand der Dinge geäußert.

Nach dem 1:0-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Kaiserslautern wurde Ginter von einem "ARD"-Reporter gefragt, ob er auch im kommenden Pokalspiel noch im Gladbach-Trikot auflaufen werde, entgegnete der 27-Jährige: "Ich gehe fest davon aus."

Heißt: Aktuell spricht nicht allzu viel für einen Wechsel bis zum Deadline Day am 31. August. Endgültig festlegen wollte sich Ginter aber nicht.

"Max Eberl hat gut erklärt, warum es noch kein Angebot gab. Es sind schwere Zeiten für alle Vereine. Wir werden sehen", so der EM-Teilnehmer.

Gladbachs Ablöse-Forderung für Ginter wohl zu hoch

Sportdirektor Eberl hat den Wunsch, das 2022 auslaufende Arbeitspapier mit Ginter verlängern zu wollen, schon mehrfach öffentlich vorgetragen.

Der Weltmeister von 2014 zählt am Niederrhein mit einem Gehalt von rund fünf Millionen Euro allerdings zu den Topverdienern. "Mit Matze würden wir gern verlängern. Aber vielleicht haben wir nicht die finanziellen Mittel, um einen Spieler wie ihm gerecht zu werden", erklärte Eberl kürzlich.

Die Causa Ginter ist für Gladbach längst zum Drahtseilakt geworden: Bleibt er und wechselt nächsten Sommer ablösefrei, wäre die Borussia der große Verlierer. Bislang deutet sich jedoch nicht an, dass ein Klub bereit ist, eine Summe von rund 20 Millionen Euro für Ginter zu zahlen.

Der Abwehrmann war 2017 für 17 Millionen Euro von Borussia Dortmund an den Niederrhein gewechselt. In Gladbach mauserte sich Ginter zu einem der besten Defensivspieler der Bundesliga und zur Stammkraft in der deutschen Nationalmannschaft.