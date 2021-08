Eintracht Frankfurt geht bei Ex-Gladbacher wohl leer aus

Vitalii Kliuiev via www.imago-images.de

Valentino Lazaro wechselt wohl nicht zu Eintracht Frankfurt

In der vergangenen Saison war Valentino Lazaro von Inter Mailand an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Aktuell suchen die Italiener wieder nach einem Abnehmer für den Österreicher. Während Lazaro zuletzt auch bei Eintracht Frankfurt gehandelt wurde, zieht es den Flügelspieler nun offenbar nach Portugal.

Wie die portugiesische Sportzeitung "Record" berichtet, steht Lazaro vor einem Wechsel zu Benfica. Demnach sind sich beide Vereine bereits über ein Leihgeschäft einig. So müssen angeblich nur noch letzte Details mit dem Spieler geklärt werden.

Damit steht für Lazaro wohl ein erneuter Transfer an. Nachdem der 25-Jährige 2017 von RB Salzburg zu Hertha BSC gewechselt war, zog es den rechten Mittelfeldspieler zwei Jahre später für über 22 Millionen Euro aus Berlin zu Inter Mailand. Jedoch konnte sich Lazaro in der Serie A bislang nicht durchsetzen.

Eintracht Frankfurt offenbar mit Interesse

Aufgrund dessen schickte Inter den 32-fachen Nationalspieler in den letzten Jahren zeitweise zu Newcastle United und Borussia Mönchengladbach.

Allerdings konnte sich Lazaro während seinen vergangenen Engagements nicht für höhere Aufgaben bei Inter empfehlen. Zwar würde der EM-Fahrer selbst gerne in Mailand bleiben, jedoch spielt der Außenbahnakteur in den Planungen von Neu-Trainer Simone Inzaghi keine Rolle.

Somit will der italienische Meister den Rechtsfuß erneut abgeben. Zuletzt wurde Lazaro auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. So berichtete der Transfer-Reporter Nicolò Schira unlängst über das Interesse des Bundesligisten und schrieb von einer möglichen Leihe mit anschließender Kaufoption.

Lazaros Berater Max Hagemayr hatte sich jüngst zum aktuellen Transfer-Poker rund um seinen Klienten geäußert: "Wir loten alle Optionen aus und müssen darüber nachdenken. Derzeit sind die Verhandlungen noch lange nicht abgeschlossen." Nun ist die Entscheidung offenbar pro Benfica gefallen.