Kimmich-Verlängerung? FC Bayern gibt entscheidenden Hinweis

ULMER via www.imago-images.de

Bleibt Joshua Kimmich langfristig beim FC Bayern?

Dass Joshua Kimmich zeitnah seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig verlängert, gilt bereits seit einigen Tagen als gesichert. Die Frage nach dem "Wann?" dürfte sich nun wohl auch zeitnah erledigt haben. Der Deutsche Fußball-Meister selbst gab wohl den entscheidenden Hinweis.

Am Montagabend ließen die Bayern-Bosse die Allianzarena in einer speziellen Beleuchtung erstrahlen. In weißen Lettern erstrahlte "JK6" auf rotem Grund. Ein mehr als deutlicher Hinweis darauf, dass die Vertragsverhandlungen mit dem Mittelfeldmotor der Münchner wohl ihr erfolgreiches Ende gefunden haben.

In den sozialen Medien wurden am Montag entsprechende Bilder der Allianz Arena verbreitet. Der FC Bayern wählt nur zu ganz speziellen Anlässen eine individuelle Beleuchtung seines Stadion. So wie in diesem Falle, gilt Joshua Kimmich doch neben Robert Lewandowski als der wichtigste Feldspieler beim deutschen Rekordmeister.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll das Arbeitspapier des Nationalspielers an der Säbener Straße vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert werden. Es dürfte eine Art Königsvertrag für den 26-Jährigen werden, der in Sachen Gehaltsklasse in die Kategorie Manuel Neuer um die 20 Millionen Euro Jahressalär aufsteigen könnte.

Kimmich soll außerdem in Aussicht gestellt worden sein, mittelfristig auch sichtbar mit der Kapitänsbinde am Arm zum endgültigen Bayern-Boss auf dem Rasen aufsteigen zu können.

Laut verschiedenen Quellen deutet die Illumination der Allianz Arena mit dem Kürzel "JK6" - das sich aus den Initialen Kimmichs sowie seiner Rückennummer beim FC Bayern zusammensetzt - auf eine Bekanntgabe der Vertragsverlängerung noch in dieser Woche hin.

Vor dem Bundesliga-Start am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach (ab 20:45 Uhr) soll damit eine der wichtigsten Personalien im Klub erledigt sein und könnte dann auch für andere Bayern-Stars als Ansporn dienen, ihre Laufzeiten in München zu verlängern.

Joshua Kimmich steht seit 2015 beim FC Bayern unter Vertrag und absolvierte seit dem schon über 170 Bundesliga-Spiele für den Rekordmeister.