BVB-Keeper Kobel verrät Malen-Stärke

Kirchner-Media via www.imago-images.de

BVB-Keeper Gregor Kobel (re.) hat unter anderem über Donyell Malen gesprochen

Genau wie die Fans Borussia Dortmund fiebert auch Gregor Kobel auf den Bundesliga-Auftakt am Samstagabend (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt hin. Vor der Partie hat der neue BVB-Keeper Einblicke in den Dreikampf mit seinen Kollegen gegeben, sich zur schwarzgelben Defensive geäußert und außerdem eine der Stärken von Mit-Neuzugang Donyell Malen verraten.

Endlich geht es los! Am frühen Samstagabend steht Gregor Kobel erstmals in einem Bundesliga-Spiel für den BVB zwischen den Pfosten. Zuvor ließ er sich aber kurz nach dem Donnerstagstraining von einigen Stars nochmal so richtig warmschießen, darunter auch Donyell Malen.

"Donni hat eine super Innenseite mit richtig viel Zug", verriet Kobel gegenüber dem "kicker" und lobte gleichzeitig den neuen Mann, der als Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Jadon Sancho von der PSV Eindhoven kam. Zuvor hatte Coach Marco Rose enthüllt, dass beim Angreifer noch "Nachholbedarf" bestehe.

Neben Malen sprach Kobel aber auch über die Personalprobleme in der Defensive der Borussia und ordnete diese ein. "Es ist ja nicht so, dass die, die fehlen, erst seit gestern nicht dabei sind", sagte der Torwart über Spieler wie Mats Hummels und Raphael Guerreiro.

Kobel will helfen, dass der BVB Siege einfährt

"Wir haben die gesamte Vorbereitung und auch das erste Pflichtspiel in dieser Konstellation bestritten. Ich kenne die Jungs mittlerweile. Und wenn die anderen dann zurück sind, werden auch wir uns schnell aneinander gewöhnen", blickte der 23-jährige Schweizer nach vorn.

Den Konkurrenzkampf mit seinen Landsmännern Marwin Hitz und dem abwanderungswilligen Roman Bürki hat Kobel gewonnen. Dass gleich drei Schweizer um den Platz im Tor ringen, hat dabei offenbar keine Rolle gespielt.

"Mein Anspruch ist es, immer die Nummer 1 zu sein. Ich möchte immer auf dem Platz stehen, Gas geben, besser werden. Und ich möchte mit meinen Leistungen dabei helfen, dass wir Siege einfahren", gab Kobel die Marschrichtung für sich selbst und den BVB vor.

"Es ist sicher eine spezielle Situation, dass wir drei alle aus der Schweiz kommen. Aber letztlich spielt das keine Rolle. Konkurrenz ist Konkurrenz. Und die hat man im Profisport immer", resümierte der Keeper.