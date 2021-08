Medien: Hertha-Dauerbrenner will weg

nordphoto GmbH / Engler via www.imago-images.de

Jordan Torunarigha (M.) will Hertha BSC angeblich verlassen

Seit nunmehr 15 Jahren trägt Jordan Torunarigha das Trikot von Hertha BSC. Doch so langsam hat der deutsche Olympia-Fahrer genug vom Berliner Hauptstadtklub. So jedenfalls heißt es derzeit rund ums Olympiastadion.

Jordan Torunarigha durchlief die komplette Jugendabteilung von Hertha BSC und feierte schließlich in der Saison 2016/2017 sein Bundesliga-Debüt im Berliner Trikot. Doch der Innenverteidiger sieht sich offenbar trotz seines noch bis 2023 laufenden Vertrages nach etwas anderem um.

Nach Informationen von "Bild" macht sich der vor wenigen Tagen 24 Jahre alt gewordene Abwehrspieler intensive Gedanken um seine Zukunft, weil die Karriere bei der Alten Dame stockt. Auf 14 Einsätze kam Torunarigha in der letzten Saison, war allerdings auch gleich mehrfach verletzt.

Laut "Bild" war aus dem privaten Umfeld des 24-Jährigen bereits zu hören, dass Torunarigha bei den Olympischen Spielen auf sich aufmerksam machen wollte. Doch das deutsche Team schied früh aus und so gab es nicht so viele Möglichkeiten wie erhofft.

Hertha BSC: Wird Torunarigha verliehen oder verkauft?

Trotzdem sucht die Torunarigha-Seite wohl weiter nach Alternativen. Demnach ist alles möglich, sowohl ein Leigeschäft als auch ein vollständiger Vereinswechsel.

Einer der Gründe: Auch in der kommenden Saison sieht es nicht danach aus, als würde es für Torunarigha zum kompletten Durchbruch reichen. Trainer-Sohn Márton Dárdai - wie wie der 24-Jährige ein Linksfuß - scheint die Nase im Konkurrenzkampf in der Abwehrzentrale klar vorn zu haben. Márton Dárdai gilt als Fanliebling, wurde in 20/21 zum Spieler der Saison gewählt und wird für seine gute Spieleröffnung geschätzt.

Das Gute: Interessenten für Torunarigha soll es bereits geben, auch aus der Bundesliga. Welche Klubs es genau sind, die den vielseitigen Abwehrspieler in den Fokus genommen haben, sagt der Bericht nicht. 2017 stand der heute 24-Jährige vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Doch die SGE sucht derzeit nicht nach einem Innenverteidiger.