Bayerns neuer Straßenkicker Motika

Markus Fischer via www.imago-images.de

Im Test gegen Gladbach durfte Nemanja Motika (r.) schon bei den Profis ran

Vor vier Jahren lotste der FC Bayern ein damals 14-jähriges Talent aus der Nachwuchsabteilung von Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC nach München. Nemanja Motika hat seit dem eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und träumt bereits von seinem Aufstieg in den Profi-Kader. Er könnte einmal der nächste echte Straßenfußballer in den Reihen des Rekordmeisters werden.

"Ich habe mit sechs Jahren zusammen mit meinem Bruder auf den Straßen Berlins mit dem Fußball angefangen, mein Papa war immer dabei", berichtete der Youngster des FC Bayern jetzt im Interview mit dem Fußball-Portal "The Secret Scout".

Ihm sei schon von Kindesbeinen an deutlich gemacht worden, dass er das Talent mitbringe, es einmal zum Profi zu schaffen. Seit dem arbeitet der in Berlin geborene Deutsch-Serbe an seinem Traum.

Noch bis zum letzten Jahr war er in den Jugendmannschaften der Bayern im Einsatz, schnupperte allerdings auch schon im U23-Team in der 3. Liga erste Luft im Senioren-Bereich. In der laufenden Saison startet Motika beim FC Bayern II nun so richtig durch, hat in sechs Saisonspielen für das Regionalliga-Team bereits sechs Tore erzielt.

FC Bayern: Motika hofft auf Profi-Debüt in der kommenden Saison

Außerdem durfte er mit den Bundesliga-Profis Teile der Saison-Vorbereitung absolvieren und stand unter anderem im Vorbereitungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach Ende Juli im Aufgebot des neuen Cheftrainers Julian Nagelsmann. Der Teenager war von seinen ersten Gehversuchen im Profi-Kader begeistert: "Es ist ein sehr hohes Niveau. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, dass ich mich dort zeigen durfte", so Motika, der Robert Lewandowski und Kingsley Coman als seine größten Vorbilder beim amtierenden Deutschen Meister nannte.

Der deutsche U-Nationalspieler hat seine größten Stärken auf den offensiven Flügeln in den Eins-gegen-Eins-Duellen sowie im Zug zum gegnerischen Tor und will in den kommenden Monaten weiter hart daran arbeiten, sich für höhere Aufgaben als die Regionalliga Bayern zu empfehlen.

"Es scheint so, als könnte meine Zukunft erfolgreich werden. Natürlich hängt das von meiner Performance ab. Es ist alles harte Arbeit! Das ist der Schlüssel und die Zeit wird es zeigen", so Motika, der mit seiner Bayern-Reserve schon am Freitagabend gegen den FC Pipinsried wieder gefordert ist (ab 19:00 Uhr).