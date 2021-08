Tuchel fühlt sich als "Jäger" - Klopp zurückhaltend

Mark Pain via www.imago-images.de

Thomas Tuchel trainiert den FC Chelsea

Thomas Tuchel und Jürgen Klopp sind mit dem FC Chelsea bzw. dem FC Liverpool jeweils mit 3:0-Siegen in die neue Premier-League-Saison gestartet.

Quasi im Gleichschritt absolvierten Jürgen Klopp und Thomas Tuchel den geglückten Saisoneinstand in der Premier League: Jeweils mit 3:0 gewannen der FC Liverpool mit Klopp gegen Aufsteiger Norwich City bzw. Champions-League-Sieger FC Chelsea gegen Crystal Palace, doch die Kampfansage von Blues-Coach Tuchel war deutlich lauter. "Ich denke, wir müssen die anderen vom ersten Tag an jagen", meinte der Ex-Mainz und -Dortmund-Trainer.

Das werden wir tun, versprach Tuchel, "das ist unsere Mentalität, und wir geben alles, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Aber klar ist auch, dass wir nicht die Favoriten sind." Schließlich gehe der Champion der Königsklasse nur als Nummer vier der vergangenen Saison ins Titelrennen. Tuchel: "Wir müssen die Lücke zu den vor uns platzierten Teams verkleinern."

Tuchel hatte die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Antonio Rüdiger in die Startformation beordert, Champions-League-Held Kai Havertz saß zunächst auf der Bank und wurde erst acht Minuten vor dem Ende eingewechselt. Der belgische 115-Millionen-Neuzugang Romelu Lukaku von Inter Mailand gehörte noch nicht zum Chelsea-Kader.

Ex-BVB-Star Sancho nur Joker

Klopp entschied das deutsche Trainerduell gegen Norwich-Coach Daniel Farke klar für sich, hielt sich allerdings mit vollmundigen Ankündigungen hinterher zurück. "Es war natürlich nicht perfekt, auch nicht annähernd", analysierte der Ex-Meistercoach der Reds, "aber das ist nicht wichtig, wichtig ist, dass wir ein Resultat erzielt haben, auf dem man und auf der Leistung aufbauen kann."

Für Liverpool stand Abwehrchef Virgil van Dijk, der seinen Vertrag am Freitag langfristig verlängert hatte, nach langer Verletzungspause wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Klopp: "Man hat sofort seine Qualität, seine Klasse gesehen. Die 90 Minuten waren hart für ihn, er braucht bestimmt ein Eisbad..." Bei Norwich feierten die Ex-Bremer Milot Rashica und Joshua Sargent ihr Debüt in der englischen Eliteklasse.

Die Spieler des Tages zum Premier-League-Auftakt waren die Manchester-United-Stars Paul Pogba und Bruno Fernandes. Der französische Weltmeister Pogba erzielte vier Assists, der portugiesische Mittelfeldspieler Fernandes schnürte einen Dreierpack beim 5:1 gegen Leeds United mit Nationalspieler Robin Koch. "Wir wissen alle, was er leisten kann, das hat er heute gezeigt", lobte Dreierpacker Fernandes seinen überragenden Vorlagengeber Pogba. Der von Borussia Dortmund geholte 85-Millionen-Euro-Zugang Jadon Sancho kam nur in der Schlussviertelstunde bei den Red Devils zum Einsatz.

Unmittelbar vor Spielbeginn hatte die Mannschaft von Old Trafford die Verpflichtung des französischen Weltmeisters Raphael Varane (28) von Real Madrid für bis zu 50 Millionen Euro Ablöse bekannt gegeben. Der Abwehrspieler erhält einen Vertrag bis 2025 beim Rekordchampion, der seine Ambitionen auf den Titel mit der Gala-Vorstellung gegen Leeds untermauerte.