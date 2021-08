Nagelsmann zwischen erstem Sieg und erstem Titel

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann wartet auf seinen ersten Sieg mit dem FC Bayern

Das Warten auf seinen ersten Sieg als Trainer des FC Bayern geht für Julian Nagelsmann weiter. Am Dienstag winkt im Supercup aber schon der erste Titel.

Julian Nagelsmann hatte auch am trainingsfreien Sonntag viel Arbeit. Die mangelhafte Chancenverwertung und die anfällige Defensive brachten den immer noch sieglosen Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München ein wenig ins Grübeln. "Insgesamt war es recht wild, recht zerfahren. Für Zuschauer interessant, für Trainer viel zu analysieren", sagte Nagelsmann nach dem 1:1 (1:1) im packenden Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach.

Mit Blick auf den Supercup am Dienstag bei Pokalsieger Borussia Dortmund um Torgigant Erling Haaland müssen sich die Münchner steigern. "Dass wir uns da verbessern wollen, ist klar", sagte Nagelsmann, der mit seinem ersten Sieg als Bayern-Coach auch seinen ersten Titel im Seniorenbereich feiern will: "Wir hätten gerne gewonnen. Jetzt müssen wir es am Dienstag richten."

Seine Stars sind lernwillig. Denn auch ihnen war bewusst, dass sie noch keinen "perfekten Fußball" gezeigt hatten, wie es Robert Lewandowski formulierte.

FC Bayern nicht zufrieden

Der Weltfußballer traf zwar auch im siebten Jahr in Folge am ersten Spieltag (42.) und verhinderte damit die fünfte Hinrunden-Niederlage gegen den Angstgegner in Serie, doch "zufrieden sind wir nicht", sagte Thomas Müller: "Wir sind hier hingefahren, um drei Punkte zu holen."

Dafür hätten die Bayern ihre starke Stunde ab der 15. Minute aber für weitere Tore nutzen müssen. Lewandowski und Co. fanden aber immer wieder ihren Meister im überragenden Gladbacher Torhüter Yann Sommer.

Wesentlich mehr Sorgen dürfte sich Nagelsmann aber um seine Defensive um den neuen Abwehrchef Dayot Upamecano machen. "Bei Ballverlust müssen wir eine gute Restverteidigung haben und im Gegenpressing effizienter sein", sagte Nagelsmann.

Dies war in der ersten und letzten Viertelstunde nicht der Fall. "Da hatten wir unglaublich viele Ballverluste in der Spieleröffnung", klagte der 34-Jährige.

Nach einem Ballverlust des ansonsten starken Alphonso Davies fiel auch der frühe Gegentreffer durch Alassane Plea (10.). "Es war uns vorher schon bewusst, dass wir noch ein paar Schritte zu gehen haben", sagte Nagelsmann, der die Problemfelder auch nicht überbewerten wollte.

Denn für die besonderen Umstände war der Bayern-Auftritt durchaus ordentlich. Für Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Müller war es das erste Spiel seit dem EM-Achtelfinale Ende Juni.

Vielen Stars merkte man den fehlenden Rhythmus an, die Automatismen waren noch nicht vorhanden. "Wir werden uns in der Hinrunde von Spiel zu Spiel steigern. Das noch nicht alles funktioniert, ist selbstverständlich", sagte Nationalspieler Leon Goretzka und vertraut dabei auf den Nachfolger von Erfolgscoach Hansi Flick: "Es ist bekannt, dass er auf sehr hohem taktischem Niveau agiert."

Bayern hat Elfmeterglück

Den anstehenden englischen Wochen blickt Nagelsmann allerdings mit gemischten Gefühlen entgegen. Er würde schon "gerne trainieren". Jetzt werde man sich "über die Spiele entwickeln müssen, weil wir nicht so viele Trainingseinheiten haben".

Ob bis zum Ende der Transferperiode noch neues Personal hinzukommt, ist weiter offen. Der Name des Leipzigers Marcel Sabitzer wird weiterhin heiß gehandelt. "Jeder Trainer hat die Aufgabe zu schauen, was auf dem Transfermarkt passiert", betonte Nagelsmann, der in seinem ersten Pflichtspiel auch den viel zitierte Bayern-Dusel kennenlernte.

Schiedsrichter Marco Fritz entschied nach zwei strittigen Szenen im Münchner Strafraum nach Rücksprache mit Video-Assistent Christian Dingert nicht auf Elfmeter. Marcus Thuram war nach Zweikämpfen mit Upamecano in der Schlussphase zu Boden gegangen. "Ich glaube, da können wir uns nicht beschweren, wenn der gepfiffen wird", sagte Goretzka.