DFB-Spitze reagiert auf den Tod von "Idol" Gerd Müller

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Rainer Koch hat auf den Tod von Gerd Müller reagiert

Für DFB-Co-Interimspräsident Rainer Koch war Gerd Müller "das Idol einer ganzen Generation, auch meiner Jugend". Man könne "stundenlang in allen Facetten aufzählen, was Gerd Müller für den Fußball in Deutschland bedeutet. Er wurde schon zu Lebzeiten zur Fußball-Legende", sagte Koch zum Tod des "Bombers der Nation".

Der deutsche Fußball sei "traurig, von dieser Ikone unseres Sports Abschied nehmen zu müssen und mit den Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen", betonte Koch, auch Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV).

Was bleibe, so Koch, "ist die Erinnerung an einen großartigen Fußballspieler und die Dankbarkeit von ganz Fußballdeutschland für unglaublich viele großartige Tore und ganz besonders den für immer unvergesslich bleibenden Siegtreffer zum 2:1 im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in München gegen die Niederlande."