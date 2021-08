Rummenigge: "... dann wird es für Nagelsmann gefährlich"

unknown

Spricht über seine Ex-Klubs BVB und FC Bayern: Michael Rummenigge

Nach der holprigen Vorbereitung und dem durchwachsenen Saisonstart kommen auf Julian Nagelsmann beim FC Bayern schwere Zeiten zu. Das glaubt zumindest der frühere Nationalspieler Michael Rummenigge. Der Bruder von Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz hat im Titelkampf den BVB auf der Rechnung.

"Jeder Trainer hat so eine 100-Tage-Bilanz. Und in dieser Zeit muss Nagelsmann sich beweisen und seinen Weg finden und den Spielern Lösungen aufzeigen, wie Spiele gewonnen werden können. Beim FC Bayern musst du gewinnen. Egal wie. Damit muss Nagelsmann klar kommen. Das war in Leipzig und davor in Hoffenheim anders", sagte Rummenigge gegenüber "Sport1".

Er warnte im Hinblick auf das Supercup-Duell mit seinem anderen Ex-Klub Borussia Dortmund am Dienstag (20:30 Uhr): "Wenn die Bayern verlieren, brennt schon der Baum."

Als Problem für den neuen Münchner Chefcoach sieht Rummenigge, der zwischen 1981 und 1988 selbst beim FC Bayern unter Vertrag stand, insbesondere die Kaderplanung des deutschen Rekordmeisters.

FC Bayern "braucht einen großen Kader"

"Bayerns erste Elf ist okay, aber dann wird es für Nagelsmann gefährlich. Es könnte sehr eng werden", analysierte der 57-Jährige. "Nagelsmann sagte, dass ihm 14, 15 Spieler reichen, aber für eine lange Saison mit Meisterschaft, Pokal und Champions League ist das nur eine Pro-forma-Aussage. Du brauchst einen großen Kader und wenn es geht, überall doppelt und gleich gut besetzt."

Rummenigge glaube nicht, "dass es in dieser Saison so einfach wird, Meister zu werden, wie in den Vorjahren. Der Kader ist nicht nur dünn besetzt, es sind auch einige Spieler dabei, die über 30 sind". Das könne für die Münchner "ein echtes Problem" werden.

BVB "zweite Kraft in der Bundesliga"

Den BVB sieht Rummenigge nach wie vor als "zweite Kraft in der Bundesliga". Dortmund könne aber in dieser Spielzeit näher an den FC Bayern heranrücken, oder gar vorbeiziehen.

Grundsätzlich sieht Rummenigge die aktuelle Situation der Borussia sehr positiv. "Der BVB wirkt gefestigt", urteilte der frühere Mittelfeldspieler. Die Schwarz-Gelben hätten am ersten Bundesliga-Spieltag beim 5:2 gegen Eintracht Frankfurt "stark" gespielt.

Torjäger Erling Haaland sei "der kommende Superstar", "eine Ausnahme-Erscheinung" und könne "den BVB zum Meistertitel schießen, wenn er gesund bleibt", schwärmte Rummenigge. "Er ist eine absolute Tormaschine, seine Gegenspieler fliegen rechts und links nur so weg, wenn er losrennt. So etwas habe ich in dem Alter noch nie gesehen."

BVB: Lob für Reus, Akanji, Reyna und Rose

Lob zollte der Ex-Profi zudem Marco Reus ("ein unglaublich wichtiger Spieler"), Manuel Akanji ("eine feste Größe") sowie Giovanni Reyna, den er als möglichen Nachfolger von Jadon Sancho sieht.

Marco Rose stellte Rummenigge für seine bisherige Arbeit beim BVB ebenfalls ein gutes Zeugnis aus. "Was ich an Rose mag, ist, dass er offensiv spielen lässt. Mir gefällt seine Philosophie. Bei ihm geht es nach vorne. Genau das wollen die Leute in Dortmund sehen. Ich finde Rose auch sehr sympathisch."