Medien: Schalke holt EM-Teilnehmer aus Stuttgart

Ralf Poller/Avanti via www.imago-images.de

Steht vor einer Leihe zum FC Schalke 04: Darko Churlinov

Der Saisonstart des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga ist allenfalls mäßig verlaufen. Vier Punkte aus drei Spielen genügen den hohen Ansprüchen der Königsblauen kaum. Offenbar legt der Revierklub deshalb noch einmal auf dem Transfermarkt nach und bedient sich beim VfB Stuttgart.

Nach "Sky"-Informationen steht Linksaußen Darko Churlinov vor einem Leih-Wechsel nach Gelsenkirchen. Der 21 Jahre alte Nordmazedonier, der bei der EM im Sommer zwei Mal für sein Heimatland zum Einsatz kam, soll noch am Mittwoch den Medizincheck absolvieren und anschließend bis Ende Juni 2022 unterschreiben. Ob eine Kaufoption vereinbart wurde, ist nicht bekannt.

Churlinov fühlt sich auf den Flügeln am wohlsten, hat aber auch schon zentral gespielt. Für den VfB Stuttgart, an den er vertraglich noch bis 2024 gebunden ist, lief der Rechtsfuß bislang in 23 Begegnungen auf. Der endgültige Durchbruch gelang ihm dabei noch nicht. Auf Schalke soll das Talent daher vor allem Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln.

Als A-Jugendlicher hatte Churlinov beim 1. FC Köln einst für Aufsehen gesorgt. In der Saison 2018/2019 traf er in der U19-Bundesliga West satte 18 Mal. Nur wenige Monate später schlug Stuttgart zu und holte den Youngster ins Ländle.

Holt der FC Schalke auch Itakura?

S04-Coach Dimitrios Grammozis dürfte sich freuen, in Churlinov eine weitere Option für die Offensive zu erhalten. Obwohl bereits zahlreiche namhafte Neuzugänge geholt wurden, mangelt es dem Kader immer noch an Tempospielern.

Neben dem Angreifer könnte am Mittwoch auch noch ein neuer Innenverteidiger beim Zweitligisten aufschlagen: Laut "Sky" steht Schalke kurz vor der Verpflichtung des japanischen Innenverteidigers Ko Itakura von Manchester City.

Der 24-Jährige soll zunächst ausgeliehen werden, im Anschluss aber für vier Millionen Euro fest nach Gelsenkirchen wechseln können.