Gladbach-Star als Lukaku-Ersatz bei Inter gehandelt

Verliert Gladbach einen seiner Stars an Inter Mailand?

Verliert Borussia Mönchengladbach einen seiner Stars an die Serie A? Gut möglich. Denn Gladbach-Angreifer Marcus Thuram wird bei Inter Mailand gehandelt.

Der Abgang von Romelu Lukaku hat bei Inter Mailand eine Lücke im Sturm hinterlassen. Zwar wurde der frühere Bundesliga-Star Edin Dzeko als Ersatz geholt, doch die Nerazzurri wollen noch nachlegen. Im Fokus: Gladbachs Außenbahnspieler Marcus Thuram. Das jedenfalls berichtet der für gewöhnlich gut informierte Transfer-Experte Gianluca Di Marzio.

Nach Informationen von Di Marzio denken die Inter-Verantwortlichen ernsthaft und intensiv darüber nach, Thuram nach Italien zu lotsen, wo sein Vater Lilian Thuram bereits zwischen 1996 und 2006 die Fußballschuhe für AC Parma und Juventus Turin schnürte.

Der Vertrag von Sohn Marcus bei der Borussia läuft noch bis 2023, heißt: In diesem Sommer könnten die Gladbach-Bosse wohl noch kräftig für den 24-Jährigen kassieren, dessen Marktwert auf über 30 Millionen Euro geschätzt wird. Unter dieser Summe wollen Max Eberl und Co. den Franzosen wohl auch nicht abgeben.

Hat Raiola den Gladbach-Star bei Inter angeboten?

Laut Di Marzio sind die Inter-Bosse schon mit Thurams Berater, kein Geringerer als Star-Agent Mino Raiola, der unter anderem auch Erling Haaland betreut, in Kontakt getreten, um beim Linksaußen vorzufühlen. Die "Gazzetta dello Sport" schreibt, dass Raiola Thuram aktiv bei den Mailändern angeboten habe.

So oder so: 25 Tore und 21 Vorlagen hat Thuram im Gladbacher Trikot seit seinem Wechsel von EA Guingamp im Sommer 2019 für die Fohlenelf erzielt. Im gleichen Zeitraum traf Romelo Lukaku - wohlgemerkt als Mittelstürmer - 64 Mal und legte 16 Treffer auf. Ein klassischer Eins-zu-eins-Ersatz dürfte Thuram also nicht werden.

Neben dem Gladbach-Star stehen noch andere Kandidaten auf Inters Liste. Unter anderem wurden Joaquin Correa von Lazio Rom und Duvan Zapata von Robins Gosens Klub Atalanta Bergamo gehandelt. Beide sind eher klassische Stürmer.