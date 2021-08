Bayern-Tweet mit Nagelsmann sorgt für Aufregung

FC Bayern Twitter/Imago

Der FC Bayern bedachte Julian Nagelsmann mit einem Bild auf Twitter

Es war der erste Sieg für Julian Nagelsmann seit seiner Amtsübernahme als Trainer des FC Bayern und es war ein ganz wichtiger. Denn der 3:1-Erfolg über den BVB sorgte gleich für den ersten Titel des neuen starken Mannes an der Seitenlinie. Doch was die Social-Media-Abteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus dem Supercup-Erfolg machte, schmeckte nicht jedem.

Am Morgen nach der Machtdemonstration im Supercup veröffentlichte der FC Bayern einen Tweet, der einen Glückwunsch an Trainer Julian Nagelsmann zum ersten Titel und ein via Bildbearbeitungsprogramm erstelltes "Foto" enthielt. Und genau dieses sorgte für Häme unter einigen Fans.

Das Bild zeigt Nagelsmann, wie er in lässiger Pose auf einem Sofa vor einem Kamin mit brennendem Holzscheit sitzt. Geschmückt ist der angedeutete Raum mit allerlei Fanartikeln des FC Bayern, über besagtem Kamin prangt ein großer FCB-Schal und auf dem Sims der Feuerstelle steht schließlich der kürzlich gewonnene Supercup. Nagelsmanns zufriedener Blick geht nach oben in Richtung Trophäe, neben der noch mächtig Platz für weitere Pokale ist.

Die Reaktionen der Twitter-User ließen nicht lange auf sich warten. "Danke für den ersten Fremdschämmoment des Tages", schrieb ein Nutzer, ein anderer: "Junge, Junge, Junge … Wenn ich mich wagen würde, sowas auf der Instagram-Seite meines Kreisliga-Vereins zu posten, würden sie mir die Adminrechte schneller wegnehmen, als ich Kamin rufen kann. Macht Brazzo jetzt auch Social Media oder warum sind eure Posts so eine Katastrophe?"

Nagelsmann: Freue mich trotzdem über den Titel des FC Bayern

Andere fragten, nicht ganz ohne Ironie, ob es das Bild mit Nagelsmann als Poster zu kaufen geben wird. Weitere User hofften, dass es der einzige Titel für den FC Bayern bleiben wird. Alles in allem sorgte das durchaus ungewöhnliche Bild für Diskussionsstoff und damit für Reichweite in den Sozialen Medien. Dies dürfte ganz nach dem Geschmack des deutschen Fußball-Rekordmeisters gewesen sein.

Dass die Münchner beziehungsweise die sportlich Verantwortlichen rund um Nagelsmann den Supercup-Titel zu hoch hängen, ist hingegen nicht zu erwarten.

"Dieser Titel ist erst der Anfang, wir haben noch viel vor", schrieb der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn bei Twitter. Der "Riesenspaß" (Leon Goretzka) am Gewinnen jedenfalls lässt nicht nach.

Und auch beim Hauptakteur des Bildes, Julian Nagelsmann, ist der Hunger geweckt. Den Löwenanteil an seinem ersten Titel als Profitrainer schrieb er allerdings bescheiden seinem Vorgänger Hansi Flick zu, der als Bundestrainer auf der Tribüne saß. "Der Titel ist eine Belohnung für die Vorsaison. Ich freue mich trotzdem. Er gehört aber mehr anderen als mir", sagte er.