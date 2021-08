BVB-Fans verhindern "Horror-Trikot"

Uwe Kraft

Die BVB-Fans liefen gegen ein vorgeschlagenes Trikot-Design Sturm

Die Fans des BVB haben offenbar dank ihres Einsatzes einen stilistischen Fehlgriff ihres Klubs verhindert.

Vor wenigen Tagen stellte der Sportartikel-Riese Puma seine neue Trikot-Kollektion vor. Der Ausrüster präsentierte die Ausweich- bzw. Pokaltrikots zahlreicher Topklubs in einem neuen Design.

Ban Puma from football pic.twitter.com/MWqwVrcQck — Graham Ruthven (@grahamruthven) 18. August 2021

Mit dabei waren unter anderem die neuen Jerseys von Manchester City, Olympique Marseille, dem AC Milan, der PSV Eindhoven, Borussia Mönchengladbach und anderen namhaften Vereinen.

BVB laufen gegen Trikot-Design Sturm

Auch das neue Trikot des BVB hätte eigentlich präsentiert werden sollen. Doch das Jersey der Dortmunder fehlte bei der Vorstellung. Aber warum? Grund ist offenbar der Widerstand der eigenen Fans. Diese hatten sich im Frühjahr, als erste Bilder des neuen Trikots geleakt wurden, vehement gegen das Design ausgesprochen und einen regelrechten Shitstorm ausgelöst.

Stein des Anstoßes war unter anderem, dass auf der einen Seite der Schriftzug des Sponsors in Übergröße auf der Vorderseite gedruckt war, das Vereinswappen auf der anderen Seite aber überhaupt nicht auf dem Trikot auftauchte.

Links: Das Aufwärm Shirt für Cup Spiele (POKAL&CL)

Rechts : Das sollte ursprünglich unser CUP Trikot werden. Der verein hat zurück gerudert, im September kommt ein neues Cup Trikot raus mit verändertem Design!#BVB



Bilder von @steve_k83 pic.twitter.com/HfkVpBs61X — Aro10 (@AroooBVB) 18. August 2021

BVB reagiert auf seine Fans

Der BVB nahm die Beschwerden zur Kenntnis und richtete sich via Twitter mit folgenden Worten an seine Anhänger: "Liebe BVB-Fans, Eure Kritik zum Cuptrikot für die neue Saison ist angekommen. Das geleakte Trikot sieht nicht so aus, wie es aussehen wird. Habt also noch ein bisschen Geduld."

Bis zum September wird diese Geduld offenbar noch auf die Probe gestellt, denn dann soll das neue Trikot der Schwarz-Gelben von Puma vorgestellt werden.

Fans anderer Klubs haben weniger Glück. Sie werden wohl oder übel mit dem neuen Puma-Design leben müssen. Wirklich gut gefällt ihnen das neue Trikot aber nicht. Auch in England und Frankreich regt sich großer Widerstand gegen die neue Optik.