FC Bayern nimmt Tottenham-Star ins Visier

Tanguy Ndombele (l.) steht beim FC Bayern auf dem Zettel

Corentin Tolisso steht seit Wochen auf der Verkaufsliste des FC Bayern. Ein Abnehmer für den Franzosen wurde bislang aber nicht gefunden. Ein spektakulärer Tausch mit einem Star von Tottenham Hotspur könnte sich anbahnen.

Laut "Sky" will der FC Bayern Tolisso an die Spurs veräußern - im Gegenzug soll der zentrale Mittelfeldspieler Tanguy Ndombèlé an die Säbener Straße transferiert werden.

Demnach wurde sogar konkret über das Tauschgeschäft gesprochen. Auch Details bietet der TV-Sender auf: Demnach ist der FC Bayern bereit, neben Tolisso zusätzlich 20 Millionen Euro für Ndombèlé zu bieten.

Doch die Tottenham-Bosse sollen die Offerte bislang abgelehnt haben. Dem Bericht zufolge könnte die "Idee" aber nochmal "heiß" werden.

Ndombèlé wechselte im Sommer 2019 von Olympique Lyon in die Premier League. 60 Millionen Euro zahlte Tottenham damals an den Ligue-1-Klub - damit ist der Franzose der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte.

Doch wirklich durchsetzen konnte sich der 24-Jährige nicht. In 75 Mal für die Spurs erzielte er acht Treffer und bereitete ebenso viele Tore vor.

Zuletzt stand Ndombèlé nicht einmal im Kader. Mehreren Medienberichten zufolge will der sechsfache Nationalspieler die Spurs daher noch in diesem Sommer verlassen. Laut "The Athletic" will der Mittelfeldmann entweder nach Spanien oder Deutschland wechseln. Mit einem Gehalt von über zwölf Millionen Euro dürfte es aber schwer werden, einen Abnehmer zu finden.

Wehrt sich Tolisso gegen einen Bayern-Abschied?

Beim FC Bayern wird Corentin Tolisso seit Wochen als Verkaufskandidat gehandelt, bislang mangelte es aber an ernsthaften Interessenten für den französischen Weltmeister. Angeblich will der 27-Jährige den Rekordmeister zudem gar nicht verlassen.

Nach Informationen von "Sky" ist Tolisso weiter ein Kandidat, der dem FC Bayern durch einen Transfer in diesem Sommer Geld in die wegen der Corona-Krise nicht mehr prall gefüllten Kassen spülen soll. Die Münchner könnten dann ihrerseits noch einmal auf dem Spielermarkt tätig werden.

Das Problem: Dem TV-Sender zufolge will Tolisso den Klub gar nicht verlassen. Das sei aus seinem Umfeld sowie von seinen Beratern zu hören.

Diese schielen stattdessen auf einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer, wenn der Vertrag ihres Klienten in München ausläuft, heißt es - womöglich auch, weil Tolisso dann ein ordentliches Handgeld von seinem neuen Arbeitgeber einstreichen könnte.