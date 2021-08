Grammozis-Aus auf Schalke (noch) kein Thema

Peter Kotzur / foto2press via www.imago-images.de

Dimitros Grammozis und der FC Schalke haben einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt

Auf Schalke geht's schon wieder hoch her. Das 1:4 bei Jahn Regensburg hat den Fehlstart in die neue Saison amtlich gemacht. Trainer Dimitros Grammozis wird schon jetzt von vielen Fans angezählt. Die Klubspitze will allerdings weiter am Deutsch-Griechen festhalten - noch.

Die krisenfreie Zeit beim FC Schalke dauerte gefühlt nur zwei Wochen. Spätestens jetzt, nachdem das Team nach vier Spielen mit nur vier Punkten im Niemandsland der 2. Bundesliga angekommen ist, weht Trainer und Mannschaften schon wieder ein heftiger Wind ins Gesicht.

Nach dem 1:4 gegen Jahn Regensburg regte sich vor allem in den Sozialen Medien großer Widerstand gegen Grammozis, den einige Fans am liebsten schon jetzt vom Hof jagen würden.

Eine Entlassung des Trainers ist einem Bericht der "WAZ" zufolge aber noch kein Thema. In der Chefetage sei diesbezüglich alles ruhig, berichtet die Zeitung. Die sportliche Leitung um Rouven Schröder und Peter Knäbel werde Grammozis "nicht so schnell fallen lassen".

Zumindest die anstehende Länderspielpause wolle man noch abwarten, um den Trainer in Ruhe mit seinem nahezu vollständigen Kader arbeiten zu lassen. Spätestens danach, das liegt auf der Hand, müssen aber auch langsam die Ergebnisse kommen.

Sollte bis Ende September kein spürbar konstanter Aufschwung zu sehen sein, könnte es laut "WAZ" für Grammozis eng werden. Spätestens dann müssten Schröder und Knäbel wohl eine Entscheidung treffen, wie und ob sie überhaupt mit dem 43-Jährigen weitermachen wollen.

Dass vier Punkte nach vier Spielen deutlich zu wenig sind, weiß auch Grammozis, der nach dem Spiel in Regensburg sagte: "Wir haben uns punktemäßig mehr erhofft." Die Turbulenzen im Umfeld wollte er indes nicht überbewerten, denn: "Auf Schalke ist es nie ruhig."