BVB hilft Hochwasser-Opfern

Jb-sportfoto/Bywaletz via www.imago-images.de

Der BVB veranstaltet ein Benefizspiel

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund will die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Umland finanziell unterstützen.

Die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose tritt am 1. September (17:30 Uhr) in einem Benefizspiel gegen die SpVg. Hagen 1911 und den SV Hohenlimburg an. Sämtliche Erlöse kommen den Geschädigten zugute. Die Partie wird live auf "Sky Sport News" sowie "Bild-TV" übertragen.

"Wir werden unseren Teil dazu beitragen, um den Betroffenen zu helfen und die Einnahmen eines Benefizspiels den Opfern zukommen lassen", versprach Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der bereits unmittelbar nach der Katastrophe am 14. Juli die Unterstützung zugesichert hatte. Insgesamt sind 4999 Zuschauer im Ischelandstadion zugelassen.