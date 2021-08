Salzburg bindet Torhüter Köhn langfristig

APA/BARBARA GINDL

Köhn wird großes Vertrauen des Vereins zuteil

Philipp Köhn hat seinen Vertrag bei Serienmeister Red Bull Salzburg vorzeitig verlängert und eine neue Vereinbarung bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

Das gab der Bundesliga-Club am Montag bekannt. Der Doppelstaatsbürger der Schweiz und Deutschlands war noch in der vergangenen Spielzeit an den Schweizer Zweitligisten FC Wil verliehen gewesen, mit Saisonbeginn kehrte der 23-Jährige zurück und etablierte sich daraufhin als neue Einser-Option im eigenen Kasten.

"Philipp ist ein sehr gut ausgebildeter, moderner, junger Torwart, der sich in den letzten Jahren toll gesteigert hat und mit seinem offensiven Torwartspiel ausgezeichnet zu unserer Art von Fußball passt", erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund und bezeichnete das Jahr in Wil als "besonders wertvoll, denn er hat sich sowohl als Tormann als auch als Persönlichkeit enorm entwickelt".

Köhn selbst freut sich laut Aussendung sehr "über diese Vertragsverlängerung, denn es gefällt mir hier extrem gut. Ich kann versprechen, dass ich auch weiterhin Vollgas geben und alles dafür tun werde, um mit dem FC Red Bull Salzburg erfolgreich zu sein."

Am Mittwoch sind Köhn und seine Kollegen im Play-off-Rückspiel der Champions League bei Bröndby IF gefordert. Bleibt der Torhüter ohne Gegentreffer, wäre die dritte Teilnahme der "Bullen" en suite an der Gruppenphase Gewissheit, denn Salzburg verteidigt in Dänemark einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel.

apa