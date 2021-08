Details zum möglichen Delaney-Deal enthüllt

Blatterspiel via www.imago-images.de

Thomas Delaney steht wohl unmittelbar vor einem Abschied vom BVB

Seit Wochen beschäftigt die Zukunft von Thomas Delaney die Medien, nun scheint ein Abgang des Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Der 29-Jährige wird den BVB in Richtung FC Sevilla verlassen. Details des Deals geistern bereits durchs Netz.

Anfang August vermeldete das italienische Portal "calciomercato.com" noch: "14 Millionen Euro werden benötigt, um Borussia Dortmund davon zu überzeugen, Thomas Delaney zu verkaufen", die Ablöse, die der BVB nun aber wohl für den Dänen einstreicht, fällt angeblich deutlich niedriger aus.

"fussballtransfers.com" will erfahren haben, dass der Transfer noch am Mittwoch über die Bühne geht und aus Spanien sieben Millionen Euro an die Schwarz-Gelben fließen. Delaney, der im Sommer 2018 für 20 Millionen Euro von Werder Bremen in den Ruhrpott wechselte, soll einen Kontrakt über vier Jahre unterzeichnen.

Delaney beim BVB nur noch zweite Wahl

Vor wenigen Tagen bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber "Sport1" bereits, dass man sich "mit Sevilla im Austausch" befinde, wollte sich jedoch noch nicht festlegen. "Ich kann aktuell nicht sagen, ob noch etwas passiert", so Zorc.

Der Vertrag des Nationalspielers in Dortmund wäre nach der Saison 2021/22 ausgelaufen.

Für den BVB bestritt Delaney 88 Pflichtspiele, erzielte vier Tore und bereitete elf Treffer vor. Zuletzt geriet der Linksfuß allerdings immer mehr in den Hintergrund. Der junge Engländer Jude Bellingham und der erstarkte Mo Dahoud haben ihm zusehends den Rang abgelaufen. Sein letztes Spiel für die Borussia dürfte Delaney beim 5:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am 1. Spieltag absolviert haben.

Dass er noch einiges im fußballerischen Köcher hat, bewies Delaney allerdings bei der Europameisterschaft im Sommer 2021, als er mit Dänemark erst im Halbfinale knapp gegen die Engländer verlor und dabei zu den besten Spielern seines Teams gehörte.