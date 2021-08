Streit abgehakt: So versöhnte sich Hoeneß mit van Gaal

imago sportfotodienst

Uli Hoeneß (l.) und Louis van Gaal herrschte bei weitem nicht immer Harmonie

Rein sportlich gesehen war die Ära Louis van Gaal beim FC Bayern München nicht unerfolgreich. Und dennoch kam es nach Unstimmigkeiten mit dem damaligen Vereinspräsidenten Uli Hoeneß zu einer vorzeitigen Trennung. Rund zehn Jahre später haben sich van Gaal und Hoeneß nun ausgesprochen.

In seiner Zeit zwischen 2009 und 2011 holte der Niederländer als Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister drei Titel, scheiterte aufgrund des verlorenen Finals in der Champions League nur denkbar knapp am Triple-Gewinn in der Saison 2009/2010. Trotzdem hatte sich van Gaal im Frühjahr 2011 mit der Klubführung überworfen, es kam zur vorzeitigen Trennung im April.

Jahrelang herrschte nach der Trennung Funkstille zwischen Bayern-Ikone Hoeneß und dem Startrainer, der mittlerweile zum dritten Mal in seiner Karriere die niederländische Nationalmannschaft als Bondscoach übernommen hat.

Um Juli dieses Jahres soll es aber zur Versöhnung zwischen Hoeneß und van Gaal gekommen sein. Im Rahmen eines Besuchs des Niederländers an der Säbener Straße sollen sich die beiden in der Bayern-Geschäftsstelle begegnet sein und herzlich umarmt haben, berichtet die "Sport Bild".

"Es war ein Besuch beim FC Bayern München, denn das war eine Zeit in meiner Fußballkarriere als Trainer. Es wird gerade eine Filmdokumentation über mein Leben als Mensch und Fußballtrainer gedreht", erklärte der mittlerweile 70-Jährige im Gespräch mit dem Fachmagazin über die Beweggründe seines Abstechers nach München.

Hoeneß im Jahr 2019: Der FC Bayern profitiert bis heute von van Gaal

Die freundschaftliche Geste auf persönlichen Wege zwischen den beiden Alphatieren setzte das Ende eines Versöhnungskurses, der schon vor zwei Jahren bei der Verabschiedung Hoeneß' aus dem Präsidentenamt begonnen hatte. Damals hatte van Gaal zum Abschied respektvoll im Bayern-Vereinsmagazin "51" geschrieben: "Sie haben Ihren FC Bayern zu diesem großen und strukturierten Verein gemacht, der er heute ist. Chapeau!"

Zuvor hatte sich Hoeneß ebenfalls mit großen Worten über den einstigen Cheftrainer des FC Bayern geäußert, der 2010 im Königsklassen-Endspiel mit 0:2 an Inter Mailand gescheitert war. "Louis van Gaal ist rein fachlich gesehen einer der besten Trainer der Welt. Aus meiner Sicht ist er verantwortlich dafür, dass der FC Bayern seinen Fußball grundlegend verändert hat. [...] Wir profitieren bis heute von van Gaals Ideen", meinte Hoeneß im Jahr 2019, als der charismatische Holländer seine Trainerkarriere eigentlich für beendet erklärt hatte.