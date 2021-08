Abwehrsorgen des BVB werden immer größer

Blatterspiel via www.imago-images.de

Wird dem BVB fehlen gegen Hoffenheim: Nico Schulz (l.)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Freitag, 20:30 Uhr) neue Abwehrsorgen. Der BVB muss auf Nico Schulz verzichten.

Wie die "Ruhr Nachrichten" melden, wird der Linksverteidiger gegen Hoffenheim definitiv fehlen. Schulz musste am vergangenen Spieltag beim SC Freiburg bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Im Nachgang hat sich ergeben, dass der 28-Jährige eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten hat.

Nico Schulz, der seit Wochen als Wechselkandidat der Borussia gilt, hatte sich zum Saisonstart in die Startelf von Trainer Marco Rose gespielt - auch, weil Platzhirsch Raphael Guerreiro einerseits spät von seinem EM-Urlaub zurückkehrte und sich andererseits anschließend verletzte.

Der Portugiese, der daher noch nicht wieder bei 100 Prozent sein dürfte, musste in Freiburg etwas früher als angedacht sein Comeback feiern. Gegen Hoffenheim wird der Europameister von 2016 wohl in der Startelf stehen (müssen).

Mateu Morey zurück beim BVB

Weitere Alternativen auf der linken Abwehrseite besitzt BVB-Coach Rose derzeit nicht. Auch aufgrund der dünnen Besetzung in der Abwehr, wo weiterhin Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou und Rechtsverteidiger Mateu Morey fehlen, gilt Marcel Halstenberg von RB Leipzig kurz vor Ende der Wechselfrist am 31. August als potenzieller Neuzugang.

Morey, der sich im Pokal-Halbfinale Anfang Mai schwer am Knie verletzt hatte, ist nach zwei Operationen und langer Reha mittlerweile immerhin zurück in Dortmund.

Am Dienstag stattete er seinen Mannschaftkollegen beim Training einen Besuch ab - ganz zur Freude von Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl, der gegenüber "Ruhr Nachrichten" bekräftigte: "Wir freuen uns sehr, Mateu wieder hier zu haben. Seine Reha in Spanien ist gut gelaufen, ab jetzt setzt er sie in Dortmund fort."