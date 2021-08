Noch immer vereinslos! Max Meyer im Karrieretief

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Max Meyer hat derzeit keinen Klub

Es ist ruhig geworden um Max Meyer. Der 25-Jährige hat bereits 156 Bundesliga-Spiele bestritten, stand jahrelang beim FC Schalke und zuletzt beim 1. FC Köln unter Vertrag. Doch jetzt ist Meyer seit zwei Monaten vereinslos und hat immer noch keinen Klub gefunden. Wie geht es weiter?

Nachdem der Mittelfeldmann auch bei seiner letzten Station in Köln nicht überzeugen konnte und für die Domstädter lediglich drei von zwölf Spielen von Beginn an bestritt, hatte der Klub genug gesehen. Eine langfristige Verpflichtung des Spielers, der seit Februar 2019 kein einziges Profi-Tor mehr geschossen hat, kam für den Effzeh nicht mehr infrage.

Auch bei Crystal Palace, wo Meyer nach seinem unrühmlichen Abgang auf Schalke vor drei Jahren anheuerte, gibt es für den gebürtigen Oberhausener keine Zukunft mehr. Die Londoner waren vor einem halben Jahr froh, ihn ablösefrei nach Köln abgeben und von der Gehaltsliste streichen zu können.

Die letzten Klubs, die mit dem Silbermedaillengewinner von Rio 2016 in Verbindung gebracht wurden, sind längst nicht mehr das erste und auch nicht das zweite Regal in Fußball-Europa. Im Juni gab es Spekulationen um den portugiesischen Erstligisten Sporting Braga, jüngst wurde er in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" außerdem mit dem kroatischen Klub RNK Rijeka in Verbindung gebracht.

FC Schalke: Ex-Star Max Meyer absolviert individuelles Training

Bisher erfüllte sich keine dieser Optionen, sodass dem Ex-S04-Star weiterhin nur das individuelle Training bleibt. Schon vor Wochen teilte er in einer Zeit, als seine Profi-Kollegen längst wieder in die Saisonvorbereitung bei ihren Klubs eingestiegen waren, Fotos von Einzeleinheiten in den sozialen Medien.

Ein erneutes Engagement in der Bundesliga scheint derzeit für Meyer nicht realistisch zu sein. Seine jüngsten Leistungen waren dazu einfach zu harmlos, als dass er mit seinem Köln-Intermezzo hätte großartig Eigenwerbung betreiben können.

Die Karriere des Akteurs, der vor drei Jahren aufgrund seiner exorbitanten Gehaltsforderungen im Streit mit dem FC Schalke auseinanderging, steckt derzeit in der Sackgasse.

Einzig positive Nachricht derzeit für den Ex-Nationalspieler: Aufgrund seiner Vertragslosigkeit ist Meyer an kein Transferfenster gebunden und kann zu einem neuen Klub wechseln, wann immer sich etwas ergibt.