Frankfurt nimmt nächsten Mittelfeldmann ins Visier

Kristijan Jakic ist in den Fokus von Eintracht Frankfurt gerückt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist wenige Tage vor Ende der Wechselfrist weiterhin auf der Suche nach Verstärkung. Die SGE braucht unter anderem einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler, der Blick ist dabei wohl nach Kroatien gerichtet.

Der defensive Mittelfeldmann Kristijan Jakic ist ein Kandidat bei Eintracht Frankfurt, berichtet der "kicker", der damit entsprechende Berichte aus Kroatien bestätigen kann.

Der 24-Jährige habe das Interesse der Hessen geweckt, allerdings sei er nicht der einzige Spieler, der in Frankfurt gehandelt wird. Frankfurt beschäftige sich auf der Suche nach einem Sechser noch mit weiteren Möglichkeiten. "Sky" zufolge ist Sportvorstand Markus Krösche vom einstigen U-Nationalspieler jedoch überzeugt.

Jakic steht erst seit August 2020 bei Dinamo Zagreb, besitzt dort noch einen Vertrag bis 2025. Darüber, wie hoch die Ablöse für den Rechtsfuß ausfallen könnte, gab der "kicker" derweil keine Auskunft.

Der in Split geborene Jakic absolvierte in seiner Laufbahn bislang über 150 Pflichtspiele, darunter 19 im internationalen Geschäft. Über die nötige Erfahrung verfügt der Mittelfeldspieler also.

Ein weiterer Mittelfeldspieler, der jüngst mit dem Tabellenfünften der abgelaufenen Bundesliga-Saison in Verbindung gebracht wird, ist derweil Kevin Möhwald von Werder Bremen. Laut dem Portal "Deichstube" ist Möhwald eine kostengünstige Alternative für den am Knie verletzten Sebastian Rode.

Seine Ablöse fällt dem Bericht zufolge überschaubar aus, da sein Vertrag nur noch bis Sommer 2022 datiert ist. "Ich fühle mich in Bremen sehr wohl, und es müsste schon sehr, sehr perfekt sein, dass ich überhaupt ins Schwanken komme", hatte der 28-Jährige jüngst verlauten lassen. Statt in der 2. Bundesliga würde Möhwald mit Eintracht Frankfurt künftig in der Europa League auftreten.