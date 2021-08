Roses Grätschen-Appell: "Es muss nicht immer ein Tor sein"

BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs via www.imago-images.de

BVB-Trainer Marco Rose nahm seine Spieler in die Pflicht

Nach der enttäuschenden 1:2-Pleite gegen den SC Freiburg am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga ging Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose mit seinen Spielern hart ins Gericht - und forderte eine härtere Gangart der BVB-Profis.

"Ich glaube schon, dass unsere Spieler wollten", sagte Rose, der sich am Dienstag bei der Aufzeichnung einer klubeigenen Talkshow 500 Fans im Dortmunder Westfalenpark vorstellte, mit Blick auf die Niederlage gegen Freiburg: "Aber es hat Bedingungslosigkeit gefehlt."

Ausreden wolle der BVB-Coach nicht akzeptieren. "Es war heiß, wir hatten davor am Dienstag gespielt, kriegen dann in der 6. Minute das Gegentor. Das sind Dinge, die nicht angenehm sind", so Rose, der betonte: "Aber dann kommt es darauf an, wie du darauf reagierst: stelle keine Forderung ans Wetter, an den Zwischenstand oder irgendwas anderes, ziehe es komplett durch von der ersten bis zur letzten Minute."

Daran müsse der BVB arbeiten. "Das ist nicht nur Arbeit auf dem Platz, sondern auch im Kopf. Und die werden wir einfordern", gab der Trainer die Marschroute vor und formulierte die Ziele klarer: "Beim BVB geht es um große Titel, das kann man ruhig immer wieder sagen. Aber nur vom Reden werden wir nicht viele Punkte holen."

Grätschen-Appell von BVB-Trainer Marco Rose

Rückenwind erhofft sich der 44-Jährige vor allem von den Fans. Um die Unterstützung der Zuschauer zu bekommen, müsse die Mannschaft aber auch auf dem Platz Leistung bringen. "Wenn ich ins Stadion gehe, will ich nicht nur Bier und Bratwurst", sagte Rose: "Dann will ich auch ein paar Jungs sehen, die richtig Bock aufs Kicken haben."

Der ehemalige Gladbach-Coach geht davon aus, dass die Fans "auch mal eine Grätsche" erwarten. "Es muss nicht immer ein Tor sein. Manchmal kann es auch ein einfaches Signal sein, dass die Menschen mitnimmt."