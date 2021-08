Schalke droht offenbar Mega-Verlustgeschäft

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Sollen den FC Schalke 04 verlassen: Ozan Kabak (l.) und Amine Harit

Insgesamt rund 23 Millionen Euro zahlte der FC Schalke 04 einst für die Transfers von Amine Harit und Ozan Kabak. Jetzt stehen beide Großverdiener auf der Streichliste des Bundesliga-Absteigers - und wechseln wohl für weit weniger als die Hälfte des Betrags, der damals floss.

Sportlich ist der FC Schalke 04 nach nur vier Spieltagen in der 2. Bundesliga schon wieder im Krisen-Modus. Erst ein Sieg gelang den Königsblauen, magere vier Punkte stehen auf dem Konto. Der Kredit von Trainer Dimitrios Grammozis bei den Fans (und angeblich auch bei den Verantwortlichen) schwindet zusehends.

Doch auch abseits des Platzes gibt es weiterhin große Baustellen für den Revierklub. "Sport Bild" berichtete zuletzt, um einen Punktabzug aus wirtschaftlichen Gründen zu vermeiden, müsse Schalke in der laufenden Transferperiode und bis zum Fristende am 15. September unbedingt noch einige Großverdiener loswerden.

FC Schalke 04: Amine Harit nicht im Training

Nach den Abgängen von Omar Mascarell und Matija Nastasic betrifft das in erster Linie Amine Harit und Ozan Kabak, die beide weiterhin mit millionenschweren Gagen auf der Gehaltsliste stehen, sportlich in den Planungen aber keine Rolle mehr spielen.

Um Harit, den Schalke 2017 für acht Millionen Euro vom FC Nantes holte, war es zuletzt in der Gerüchteküche auffällig still. Immerhin: Am Dienstag fehlte der 24 Jahre alte Spielmacher im Training. Womöglich ein Zeichen dafür, dass sich etwas tut in Sachen Vereinswechsel.

Kabak, der bei seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen 2019 sogar 15 Millionen Euro kostete, wird vor allem in England gehandelt. Aber auch RB Leipzig soll sich mit dem 21-jährigen Innenverteidiger beschäftigen.

Diese Ablösen könnte der FC Schalke 04 noch kassieren

Klar ist laut "kicker", dass Schalke in Sachen Ablöse bei Harit und Kabak deutliche Abstriche machen muss. Dem Fachmagazin zufolge könne der Revierklub froh sein, wenn er für beide Profis zusammen noch einen zweistelligen Millionenbetrag einstreicht - ein riesiges Verlustgeschäft, wenn man den einstigen Marktwert der Spieler betrachtet.

Je näher die Transfer-Deadline in Europas Top-Ligen rückt, desto größer wird zudem der Druck auf die S04-Bosse, bei Harit und Kabak Nägel mit Köpfen zu machen. In der Bundesliga schließt das Wechsel-Fenster am 31. August, genauso wie in der englischen Premier League, der italienischen Serie A sowie in Spaniens La Liga.