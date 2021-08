Hummels vor DFB-Pause und BVB-Jubiläum

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Mats Hummels steht vor seinem 400. Pflichtspiel beim BVB

BVB-Verteidiger Mats Hummels rückte zur Europameisterschaft zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Neu-Bundestrainer Hansi Flick wird wohl auf den Routinier bei dessen ersten drei Auftritten allerdings verzichten.

Europameisterschaft, anschließender Urlaub und dann Patellasehnenprobleme: Für Innenverteidiger Mats Hummels war die Vorbereitung auf die Saison 2021/22 alles andere als regulär. Erst seit Kurzem trainiert der 32-Jährige wieder vollständig mit der Dortmunder Mannschaft, am vergangenen Bundesliga-Spieltag feierte er beim SC Freiburg (1:2) nach Einwechslung sein Comeback.

Daher wird der schwarz-gelbe Abwehrchef nach Informationen des "kicker" von Bundestrainer Hansi Flick nicht für den bevorstehenden Länderspiel-Dreierpack nominiert. Hummels soll vielmehr sein Aufbauprogramm beim Revierklub fortsetzen. Für die Länderspiel-Aufgaben im Oktober sei er dann wieder eingeplant. Die DFB-Auswahl trifft in der WM-Qualifikation auf Liechtenstein (2.9.), Armenien (5.9.) und Island (8.9.), Flick gibt seinen Kader am Freitag bekannt.

Mats Hummels vor besonderem BVB-Jubiläum

Vorab steht jedoch ohnehin der 3. Bundesliga-Spieltag bevor, an dem Mats Hummels ein besonderes BVB-Jubiläum feiern könnte. Mit einem weiteren Einsatz erreicht er die Marke von 400 Pflichtspielen für Borussia Dortmund.

Jene Marke haben vor ihm gerade einmal vier BVB-Akteure geschafft, zwei aus dieser illustren Runde könnte er in dieser Spielzeit gar einholen. Lars Ricken, mittlerweile Direktor des Dortmunder Nachwuchsleistungszentrums, absolvierte 407 Spiele für den BVB, der heutige Augsburg-Manager Stefan Reuter rangiert mit 421 Spielen auf Platz drei. Unangefochten im BVB-Ranking ist Sportdirektor Michael Zorc mit 571 Partien, Torhüter Roman Weidenfeller stand 453 Mal für die Borussia auf dem Platz.

Im Fall Mats Hummels ist die Zahl an BVB-Pflichtspielen auch deshalb so bemerkenswert, da der Abwehrmann zwischendurch drei Spielzeiten beim FC Bayern unter Vertrag stand. In dieser Zeit kamen 118 Pflichtspiele hinzu.