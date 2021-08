Dárdai sieht Hertha BSC auf einem guten Weg

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Pál Dárdai trifft mit Hertha BSC auf den FC Bayern

Hertha BSC wartet als einziges Bundesliga-Team noch auf den ersten Punkt. Am Samstag treffen die Berliner ausgerechnet auf den FC Bayern. Dennoch macht sich Trainer Pál Dárdai keine Sorgen und sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg.

1:3 beim 1. FC Köln, 1:2 gegen den VfL Wolfsburg: Der Saisonstart weckt bei Hertha BSC böse Erinnerungen an die vergangene Saison, als der Hauptstadtklub lange um den Klassenerhalt bangen musste.

"Das letzte Jahr steckt unter der Haut. Da brauchst du Ergebnisse", erklärte Trainer Dárdai gegenüber dem "kicker" die derzeitige Situation. Der 45-Jährige erlebe innerhalb der Mannschaft aber "gute Laune und konzentrierten Einsatz".

Dass die Hertha am Samstag (18:30 Uhr) ausgerechnet auf den FC Bayern trifft, macht die Ausgangslage an der Spree nicht besser. Große Hoffnungen setzt Dárdai dabei auf Ishak Belfodil, der unlängst für 500.000 Euro von der TSG Hoffenheim zu Hertha BSC wechselte und den zu Atlético Madrid abgewanderten Matheus Cunha im Angriff ersetzen soll.

Belfodil hat "richtig Bock" auf Hertha BSC

Der 29-jährige Neuzugang verspürt eine große Motivation. "Ich habe richtig Bock", kündigte der Offensivmann, der in Hoffenheim nicht mehr glücklich war, an. Auslöser hierfür waren Unstimmigkeiten zwischen dem Spieler und Verein. So stritten sich Belfodil und die TSG Hoffenheim nach einem Kreuzbandriss Ende 2019 öffentlich über die richtige Behandlung.

"Nach der Verletzung war alles ein bisschen kompliziert, mehr für den Kopf", gestand der Algerier: "Fit war ich immer, aber am Ende nicht zufrieden in Hoffenheim." Nun hofft Belfodil bei Hertha BSC auf seine Chance.

Doch Trainer Dárdai hat in der Offensive noch weitere Optionen. Besonders Dodi Lukébakio machte durch seinen Treffer gegen den VfL Wolfsburg zuletzt auf sich aufmerksam. "Richtig guten Kampfmodus" habe Dárdai beim ehemaligen Düsseldorfer gesehen. Diesen wird Hertha BSC gegen den FC Bayern dringend benötigen, ansonsten drohen gleich zu Saisonbeginn wieder unruhige Zeiten.