Alkoholiker im Fußball: Hinteregger fällt hartes Urteil

osnapix via www.imago-images.de

Martin Hinteregger steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag

Seit Jahren ist Martin Hinteregger im Profifußball unterwegs. Aktuell läuft der Innenverteidiger für Eintracht Frankfurt auf. Doch das Leben im Rampenlicht hat auch Schattenseiten, wie der Österreicher nun verriet.

Erst kürzlich enthüllte Hinteregger im Rahmen der Vorstellung seines Buchs "Innensicht", dass er einst an Depressionen gelitten habe. Nun hat der 28-Jährige nachgelegt und ein schonungsloses Urteil über das Profigeschäft gefällt. Thema dabei: Alkoholkonsum im Fußball.

"Viele Profifußballer sind Alkoholiker geworden oder komplett abgestürzt. Wahrscheinlich ein Drittel. Das ist eine erschreckende Zahl, weil keiner während der Karriere darüber redet", sagte Hinteregger bei "ServusTV".

Zudem würden das Leben in der Öffentlichkeit sowie die hohen Gehälter negative Folgen mit sich bringen. "Je mehr Geld du hast, desto mehr Sorgen, desto mehr Unruhe hast du und desto unglücklicher wirst du. In einer schwierigen Zeit kannst du aber in eine Phase hineinrutschen, in der es dir extrem schlecht geht und du Hilfe in Anspruch nehmen musst", so das Fazit des Abwehrspielers, der seit 2019 für Eintracht Frankfurt spielt.

Psychische Probleme nach Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Zuletzt gab Hinteregger öffentlich zu, in der Zeit rund um den nicht störungsfreien Wechsel vom FC Augsburg in die Main-Metropole unter psychischen Problemen gelitten zu haben: "Als der Wechsel war und viel eingeprasselt ist, als ich auch viel Mist gebaut habe, bin ich schon kurz in eine Depression gefallen", verriet Hinteregger bei seiner Buchvorstellung.

"Es war wirklich alles dunkel. Jeder Ton und jedes Geräusch war zu viel, alles war zu viel. Das wollte ich einfach mal erzählen, um zu zeigen, dass es uns Fußballern nicht immer nur gut geht, sondern dass wir auch Schattenseiten haben, bei denen es nicht perfekt läuft", fügte der Eintracht-Profi an, der nun als Vorbild für andere Erkranke fungieren möchte.