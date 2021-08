So lässig jubelt BVB-Retter Haaland bei Instagram

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Erling Haaland ließ den BVB wieder einmal jubeln

Erling Haaland war am Freitagabend wieder einmal der gefeierte Mann im Dress des BVB. Der Stürmerstar von Borussia Dortmund traf in der tiefen Nachspielzeit zum entscheidenden 3:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim und führte die Schwarz-Gelben mindestens bis zum frühen Samstagabend an die Tabellenspitze der Bundesliga.

Sein drittes Saisontor im dritten Saisonspiel bejubelte der norwegische Hüne im heimischen Signal Iduna Park ausgelassen. Erst setzte er nach seinem Vollspannschuss aus kurzer Distanz unter das Tordach zum ausgelassenen Jubellauf an, wenige Minuten später ließ er sich von den 25.000 Zuschauern im Stadion erneut mit einer Ehrenrunde feiern.

Der Superstar des BVB postete am späten Freitagabend außerdem ein Foto von sich kurz nach dem Siegtor gegen die Hoffenheimer. Er kommentierte lässig mit: "BACK. ON. TRACK!"

Zurück in der Spur! Das gilt sowohl für den BVB, der nach der Überraschungspleite vom letzten Samstag beim SC Freiburg (1:2) wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt ist. Als auch für Haaland persönlich, der zuletzt zwei Pflichtspiele nacheinander - Freiburg-Spiel und Supercup gegen den FC Bayern - ohne eigenen Treffer geblieben war. Für die Tormaschine bereits Anlass genug, mit zusätzlicher Wut im Bauch in der Bundesliga aufzulaufen.

Sein drittes Saisontor wurde in den sozialen Medien nicht nur von Haaland persönlich gefeiert. BVB-Legenden wie Kevin Großkreutz und Mario Götze feierten den 21-Jährigen mit mehreren Flammen-Emojis. Auch Ex-BVB-Star Marc Bartra kommentierte den Post des Norwegers.

BVB feiert seine Tormaschine: "Einfach nur geil!"

Nur wenige Stunden nach Abpfiff der Partie gegen Hoffenheim hatte der Post insgesamt schon über eine Millionen Likes bei Instagram. Erling Haaland ist längst nicht nur auf dem Rasen, sondern auch in den sozialen Medien der Superstar schlechthin im schwarz-gelben Dress.

Auch der BVB ließ es sich nicht nehmen, seinen Mittelstürmer für sein spätes Tor zu feiern.

Aufgewacht. 😴 Wieder dran gedacht. 😱 Einfach nur geil. 🤩 pic.twitter.com/9luAXpPSGe — Borussia Dortmund (@BVB) 28. August 2021

Der Klub twitterte am frühen Samstagmorgen: "Aufgewacht. Wieder dran gedacht. Einfach nur geil!"

Nach der Länderspielpause geht es für Borussia Dortmund in der Bundesliga am 11. September (ab 15:30 Uhr) mit dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen weiter.