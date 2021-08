Bayern-Youngsters zünden nächstes Feuerwerk

BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg via www.imago-images.de

Die Bayern-Reserve zeigte sich erneut in bester Torlaune

Der FC Bayern München II ballert sich weiter durch die Regionalliga Bayern. Die U23 des Deutschen Fußball-Meisters siegte zum Auftakt des zehnten Spieltags in der viertklassigen Regionalliga auswärts beim TSV 1860 Rosenheim mit 6:0 (1:0).

Die Mannschaft von Cheftrainer und Ex-Bayern-Profi Martin Demichelis präsentierte sich dabei einmal mehr in Torlaune und erzielte schon zum sechsten Mal in der laufenden Saison mindestens vier Tore in einem Spiel.

Im Rosenheimer Jahnstadion war es erneut Offensivmann Oliver Batista-Meier, der seine Farben mit dem frühen 1:0 in der 14. Minute auf die Siegerstraße brachte. Für den 20-Jährigen war es bereits das siebte Tor in der laufenden Saison.

Nach dem ersten Treffer des Abends zeigten sich die Platzherren zunächst mutiger, Bayern-Keeper Manuel Kainz musste ein ums andere Mal eingreifen. Spätestens durch das Tor zum 2:0 durch Bright Arrey-Mbi in der 57. Minute nach einem feinen Schlenzer war der Widerstand der Rosenheimer dann aber gebrochen.

Die Bayern-Reserve kombinierte sich mehr und mehr in einen Rausch und erspielte sich dank der Treffer von Timo Kern (68. Minute), erneut Oliver Batista-Meier (79., Foulelfmeter), Lucas Copado (81.) und Gabriel Vidovic (83.) den nächsten Kantersieg.

FC Bayern II startet Dienstag ins Topspiel gegen Bayreuth

Der Absteiger unterstrich damit seine Ambitionen, den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Im zehnten Spiel war es der achte Sieg für den FC Bayern II, der seinen Vorsprung in der Tabelle damit vorerst auf vier Zähler ausbaute.

In der Vorwoche hatten die U23-Kicker der Münchner schon mit einem 5:1-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching, die seit dieser Saison vom ehemaligen Nationalspieler und Bayern-Star Sandro Wagner gecoacht wird, geglänzt.

Der FC Bayern München II war in der Saison 2020/2021 als amtierender Meister aus der 3. Liga abgestiegen und peilt nun die Rückkehr an. Schon am kommenden Dienstag steht das Topspiel gegen Verfolger SpVgg Bayreuth an (ab 19 Uhr).